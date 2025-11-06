Galerija 0 0 0 0 "Dobrodošli u prvu plutajuću kolibu na ledenjaku u Istočnom Grenlandu. Jedinstveni smještaj nudi vam pogled na ledenjak i zadivljujući krajolik Arktika. Ovdje možete promatrati ples polarne svjetlosti, istraživati ledene špilje i loviti ribu. Čekaju vas mir i čarolija“, poziva vlasnik Niccolo posjetitelje u svoj, blago rečeno neobičan, Airbnb smještaj.

Da biste stigli do kolibe na vodi potrebno je doći do Kulusuka ili Tasiilaqa, a od tamo će vas vlasnik odvesti na adresu bez kućnog broja. Smještaj za dvije osobe stoji oko 950 eura za noć, uključujući večeru i doručak.

Cijena nije sitnica, ali ovo ionako nije uobičajen smještaj, baš kao niti samo putovanje u kraj polarnih medvjeda. U slučaju lošeg vremena nije uvijek moguće doći do kolibe na vodi; vlasnik se ne obavezuje da će naći zamjenski smještaj, ali će učiniti sve što može da pomogne pronaći alternativu.

Glacier Floating Hut - 2 (Foto: Airbnb.com)

Smještaj usred ničega je kao stvoren za sve one koji se žele stopiti s prirodom, uživati u tišini koju prekida odlamanje ledenjaka i zvuk životinja. Posjetitelja koji traže odmor bez telefona, tehnologije, ljudi i buke sve je više, a koliba na vodi omogućuje upravo to – tihi odmor koji se ne zaboravlja. Ovdje potražite detalje o smještaju.

