Galerija 2 2 2 2 Stabljika celera može se jesti sirova ili termički obrađena. Sastavni je dio talijanskog sofrita i francuskog mirepoixa – povrtne baze za pripremu juha, variva, umaka i raznih drugih jela.



Od stabljike celera možete napraviti zdravi sok, osvježavajući smoothie i hrskavi dodatak salati, ali ga možete poslužiti i umjesto kruha za kreativne kanapee.



Nasjeckati ga možete na manje komade, „napuniti“ maslacem od kikirikija, humusom ili sirnim namazom te poslužiti uz sušeno voće, nasjeckane orašaste plodove, med i tvrdi sir.

Celer možete poslužiti s humusom (Foto: Shutterstock)

Zašto je zdrav celer?

Ovo je niskokalorična namirnica s visokim udjelom vode, koja obiluje hranjivim tvarima te koja pozitivno djeluje na ljudski organizam.



U 100 grama stabljike celera nalazi se tek 10 kalorija. Istovremeno, ovo je povrće sadrži vitamine A, B, C, K i E. Bogato je kalijem, folnom kiselinom i prehrambenim vlaknima.



Nazivaju ga čistaćem organizma – on ima snažno diuretsko djelovanje, poboljšava rad probave, ali i potiče iskašljavanje.



Smatra se zdravom namirnicom za većinu ljudi, ali valja biti na oprezu – a pogotovo trudnice jer neki njegovi sastojci mogu uzrokovati kontrakcije maternice.

Stabljike celera su sastavni dio umaka bolognese (Foto: Getty Images)

Kako kupovati i pohraniti stabljike celera?

Kupujte stabljike celera svijetlozelene boje s čvrstim stapkama i svijetlozelenim listovima. Izbjegavajte stabljike sa žutim, smeđim i/ili mekim smežuranim dijelovima – oni su se počeli kvariti i nisu za jelo. Stabljike bi trebale biti čvrste na dodir, teške pod rukom te lagano "škripati“ kad ih stisnite.



Kad ih donesete kod kuće izvadite ih iz plastične folije (ako ste ih kupili u plastičnoj foliji), zamotajte u aluminijsku foliju i pohranite u ladicu za povrće u hladnjaku. Na ovaj način u hladnjaku mogu izdržati i do dva tjedna.

Koktel Bloody Mary se servira sa stabljikama celera (Foto: Getty Images)

Stabljike celera možete dobro oprati, narezati na manje dijelove te pohraniti u staklenki s vodom – uz obavezu da mijenjate vodu svakih nekoliko dana.

Ako ne stignete potrošiti stabljike celera u tjedan-dva vremena, možete ih očistiti, nasjeckati i pohraniti u hladnjak, a potom iskoristiti u kuhanim jelima.

