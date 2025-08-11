Galerija 2 2 2 2 Tražite li europsku destinaciju za ljetni odmor na kojoj nećete bankrotirati, kao inspiracija može poslužiti Sozopol - grad smješten 35 km južno od Burgasa na južnoj bugarskoj obali Crnog mora. Jedno od najvećih obalnih odmarališta u zemlji, poznato je po svojim plažama, ljupkim uličicama u starom dijelu grada, ali i umjetničkom i filmskom festivalu Apollonia.

U blizini Sozopola se smjestila i jedna od najpopularnijih bugarskih atrakcija – dvorac Ravadinovo, koji ćete pronaći usred ničega - u polju kraj ceste okruženog jezerom i lijepom prirodom.

Dvorac do kojeg treba tek deset minuta vožnje automobilom od grada, izgradio je Georgi Tumpalov, arhitekt kojem je taj pothvat bio ispunjenje životnog sna. Započeo je 1996. godine iscrtavanjem golemog križa na praznom polju, koji je poslužio kao konačni tlocrt dvorca. Tumpalov i njegova obitelj radili su danonoćno, uz pomoć radnika iz sela Ravadinovo, kako bi 20.000 tona kamena iz utrobe planine Strandža pretvorili u predivnu građevinu. Dvadeset godina kasnije, od svjetlucavog kamena napravljeni su zidovi i kule, kapelica, podrum, pa čak i dno jezera u blizini dvorca.

Zaljubljen u vjetar

Danas je dvorac najposjećenija atrakcija u cijeloj zemlji, a posjetitelji ga uspoređuju s bajkom. I ime mu je bajkovito, a u prijevodu se opisuje kao Dvorac zaljubljen u vjetar. Ondje ćete naći na tisuće egzotičnih stabala, biljaka i cvijeća u nekoliko vrtova. Za razliku od mnogih drugih europskih dvoraca s pomno uređenim travnjacima, ondje je okoliš pomalo divlji – baš kao i neobične skulpture životinija.

Među atrakcijama su mali zoološki vrt, umjetnička galerija, jahački centar, dječje igralište, ljetno kino, restorani i barovi te zdenac želja. Dvorac je otvoren svaki dan od 8 do 17 sati, a ulaznica stoji 10 eura. Djeca do sedam godina ne plaćaju ulaznicu. U svojim najboljim godinama, dvorac je primao više od milijun posjetitelja godišnje.

Dvorac je primio brojne međunarodne nagrade za arhitekturu i turizam, uključujući A’Design Award Italy, American Architecture Prize, European Best Destinations, Best European Family Attraction, Best Wedding Place i nagradu za najbolju bugarsku turističku atrakciju. Prije koju godinu, Ravadinovo je ovjenčan i svojevrsnim turističkim Oscarom International Travel Awarda za najbolju obiteljsku destinaciju u Europi. Osim toga je i omiljena lokacija za zaljubljene, s vrtovima koji nude predivne kulise za ceremonije i fotografiranje.

