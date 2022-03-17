Galerija 16 16 16 16 Da istražimo Istanbul kako spada, ne bi nam bila dovoljna tri života (a po novome, toliko nam i treba da samo izađemo s novog aerodroma). Europski dio, azijski dio, džamije, crkve, sinagoge, muzeji, vile uz Bospor, stari grad, Galata toranj, moderni hipsterski kvartovi, krstarenje, čajanke, izležavanje u travi i pozdravljanje mačaka, samo su neke od aktivnosti za koje treba odvojiti vrijeme.

A među njima je i posjet šarenom kvartu Balatu. Smjestio se na europskoj strani Istanbula, uz Zlatni rog i nedaleko od istoimenog mosta. Najpoznatiji je po nizu starih, obnovljenih kućica u veselim bojama, od kojih su možda najfotogeničnije one u ulici Kiremit.

Kako doći?

Iako izgleda kao da je na karti u samom centru grada, ali kad malo zumiramo kartu, možemo vidjeti da to i nije baš tako, te nam je potrebno ili uzeti taksi, ili sjesti na tramvaj. Najlakši način je tramvajem iz Eminönüa (linija T5) do stanice Balat do koje vam je potrebno samo nekoliko stanica da bi se pronašli usred šarenila. Ako volite hodati, možete i pješice, šetnjom od oko pola sata uz obalu Zlatnog roga, što je sjajna prilika da usput upoznate gradski ritam.

Povijest s okusom Mediterana

Balat je nekada bio židovska četvrt, rođena krajem 15. stoljeća kada su Židovi protjerani iz Španjolske stigli ovamo, prihvaćeni od sultana Bajazida II. Njihova prisutnost oblikovala je identitet kvarta, a ovdje je djelovala I najveća sefardska zajednica u Konstantinopolu. Smješten odmah do Fenera, tradicionalne grčke četvrti, Balat je stoljećima bio šarena mješavina kultura.

Iako danas ovdje više nema brojnih sinagoga (nekada ih je bilo čak 18), još uvijek se mogu posjetiti Ahrida i Yanbol, uz prethodnu najavu. Tu je i upečatljiva Bugarska crkva sv. Stjepana koja je gotovo u potpunosti izrađena od željeza, rijedak primjer arhitekture u svijetu (vidjeti ćete je već iz tramvaja).

Balat - 1 (Foto: Saša Vugrinec)

Balat danas gužve, ali i šarm

Danas je Balat jedno od najpopularnijih mjesta u Istanbulu, turisti i lokalci ga obožavaju, a gužve su svakodnevne. Ipak, njegov šarm nije nestao, naprotiv, sve je živopisniji. Osim šarenih kuća, uske ulice kriju second-hand knjižare i antikvarijate, male galerije lokalnih umjetnika i trgovine u kojima ćete pronaći neobične rukotvorine, vintage lampe, pa čak i stare gramofonske ploče.

Ako volite kavu, Balat je meka za specialty coffee kulturu - svratite u Coffee Department, minimalistički kafić s vrhunskom kavom iz Etiopije i Kolumbije, ili u Forno Balat, gdje uz kavu možete probati i jednu od najboljih pogača u kvartu. Oni koji vole fotogenične interijere oduševit će se i kafićem Naftalin Café, punim retro detalja i toplog, pomalo boemskog duha.

Balat - 11 (Foto: Saša Vugrinec)

Što još vidjeti i doživjeti?

U Balatu svakako vrijedi zastati kod Phanar grčkog pravoslavnog učilišta, impresivne crvene zgrade na brijegu koja izgleda poput malog dvorca. Nakon toga prošećite do Balat bazara, manjeg i intimnijeg od slavnog Grand Bazaara, ali jednako zavodljivog zahvaljujući šarenilu, začinima i lokalnoj atmosferi. Za pravi gastronomski doživljaj tu je Agora Meyhanesi, kultni restoran s unutarnjim dvorištem, idealan za meze, svježu ribu i čašicu turske rakije. A za kraj obavezno sačuvajte vrijeme za fotografiranje u ulici Merdivenli Yokuşu, poznatoj po strmim stepenicama i raznobojnim kućama koje su postale zaštitni znak Balata.

Balat je kvart koji vas može potpuno očarati, pomalo kaotičan, uvijek pun ljudi, ali istovremeno intiman i šarmantan. Svaka ulica skriva priču, svaka fasada boju, a svaki kafić atmosferu zbog koje ćete poželjeti ostati još malo. Ako želite osjetiti Istanbul iz drugačije perspektive: šarene, živopisne i kreativne, onda je Balat mjesto koje nikako ne smijete preskočiti.

