Prosinac je onaj dio godine kad putovanja ne traže godišnji odmor ni daleke destinacije, dovoljni su jedan slobodan dan, dobar autobus i grad koji zna kako stvoriti blagdansku atmosferu. Upravo takve izlete donosi Crno jaje u suradnji s provjerenim prijevoznicima: jednodnevna adventska putovanja koja spajaju povijest, gastronomiju, šoping i onu posebnu toplinu prosinca.

U nastavku smo za vas izdvojili tri ponude koje vrijedi istražiti ako planirate na jednodnevni izlet izvan Hrvatske.

Advent u Salzburgu - Mozart, barok i Christkindlmarkt za 59 eura

Ako postoji grad koji u prosincu izgleda kao da je izašao iz božićne razglednice, onda je to Salzburg. Barokna povijesna jezgra, toranj Glockenspiel, Mozartov trg i Katedrala dobivaju sasvim novu dimenziju pod svjetlima Adventa. Jednodnevni izlet u Salzburg uključuje organizirani autobusni prijevoz i razgled grada uz voditelja putovanja, a cijena od 59 eura čini ga jednim od najatraktivnijih adventskih izleta ove sezone.

Nakon razgleda slijedi slobodno vrijeme za uživanje na poznatom Christkindlmarktu, jednom od najstarijih božićnih sajmova u Europi. Mirisi punča i kuhanog vina prate vas dok razgledavate štandove, a teško je odoljeti originalnim Mozart kuglama, osobito onima iz radionice obitelji Fürst, gdje se i danas ručno izrađuju prema originalnoj recepturi. Za one željne pogleda s visine preporučuje se posjet tvrđavi Hohensalzburg, koja nad gradom bdije već stoljećima. Istražite ponudu ovdje.

Salzkammergut zimi - Hallstatt, St. Gilgen i St. Wolfgang za 49 eura

Austrijska regija Salzkammergut zimi izgleda gotovo nestvarno. Jezera okružena planinama, mala mjesta koja se u prosincu pretvaraju u tihe, romantične kulise i povijest koja se osjeti na svakom koraku čine ovaj izlet jednim od najljepših jednodnevnih putovanja u prosincu. Po cijeni od 49 eura, Darojković Promet vodi vas u Hallstatt, St. Gilgen i St. Wolfgang, uz odabrane datume u prosincu.

Hallstatt je jedan od onih gradova koji opravdano nose titulu najfotografiranijih mjesta u Europi - ribarske kuće naslonjene na stijene, jezero koje reflektira planinske vrhove i tišina koju prosinac dodatno naglašava. St. Gilgen, mjesto povezano s Mozartovom obitelji, nudi šetnju uz jezero i pogled u jednu intimniju, mirniju Austriju. St. Wolfgang pak zaokružuje priču crkvom s poznatim Pacherovim oltarom i pogledima zbog kojih se na trenutak zaboravi da je ovo ipak samo jednodnevni izlet. Istražite ponudu ovdje.

Trst u predbožićnom ruhu - šoping, espresso i Advent za 35 eura

Za one koji prosinac ne mogu zamisliti bez šetnje gradom, dobre kave i šopinga, Trst je klasičan izbor, i to po cijeni od samo 35 eura. Jednodnevni izlet u nekadašnju omiljenu destinaciju za šoping vodi vas u grad koji spaja srednjoeuropski šarm i talijansku ležernost.

Šetnja započinje na impozantnoj Piazza dell’Unità, najvećem trgu uz more u Europi, nastavlja se pokraj Verdijevog kazališta, rimskog kazališta i uzbrdo do San Giusta, odakle se pruža pogled na cijeli zaljev. Ostatak dana rezerviran je za ono što Trst radi najbolje, kupovinu, kavu u povijesnim kavama i kratki predah uz legendarni Illy espresso. Adventska atmosfera daje cijelom gradu dodatnu toplinu, ali bez gužvi tipičnih za veće metropole. Istražite ponudu ovdje.

Bilo da vas privlače bajkoviti Salzburg i Mozart kugle, tišina austrijskih jezera ili talijanski šarm Trsta, adventska putovanja autobusom idealan su način da pobjegnete iz svakodnevice bez kompliciranog planiranja.

Za više ponuda zaputite se na portal Crno jaje i inspirirajte se za vaše iduće putovanje.

