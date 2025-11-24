Galerija 3 3 3 3 Budimpešta u prosincu izgleda kao da je netko otvorio ogromnu, raskošnu božićnu glazbenu kutiju. Svjetla trepere nad uličicama, Dunav reflektira tisuće lampica, a štandovi mirišu na cimet, pečene bademe i vrući kürtőskalács.

Kako svake godine tradicionalno idem u Budimpeštu za vrijeme adventa, mogu reći da me taj grad ni jedne zime nije razočarao, uvijek je zabavno, uvijek je drugačije i uvijek, bez iznimke, čarobno. A još je bolje što se do Budimpešte iz Zagreba stiže za otprilike tri i pol sata autom, a potpuno bezbrižno i udobno vlakom ili autobusom.

Hrana skuplja na štandovima nego u restoranima

Adventski centar grada svake godine živi u punom blagdanskom ritmu od sredine studenoga do početka siječnja. Najpoznatiji je sajam kod Bazilike svetog Stjepana, jedno od najfotogeničnijih mjesta u vrijeme adventa. Svake večeri pročelje se pretvara u spektakularan light show, a ispred se uzdiže dvanaestmetarsko božićno drvce oko kojeg se nalaze štandovi s rukotvorinama i toplim zalogajima. Nekoliko minuta hoda dalje čeka i živopisni Vörösmarty trg, mekano obavijen lampicama i šarenim kućicama, uvijek prepun obitelji, klinaca, putnika i dobre atmosfere.

Ali postoji jedna stvar koju uvijek naglasim svima koji tamo putuju, iako je adventski ugođaj na štandovima nešto što treba doživjeti, hrana na njima može biti osjetno skuplja nego u restoranima. Nekad i dvostruko. To ne znači da se treba odreći toplog langoša ili kürtőskalácsa koji miriše 200 metara daleko, ali ne treba se oslanjati isključivo na adventsku ponudu. Budimpešta ima nevjerojatno bogatu gastronomsku scenu s restoranima za sve budžete i sve želje. Od lokalnih čardi do modernih bistroa, od mjesta s gulašom za 6 eura do visoke kuhinje koja oživljava mađarske klasike u modernom ruhu, izbor je ogroman.

Što morate probati u Budimpešti?

Ako idete u Budimpeštu za Advent 2025., postoje jela koja jednostavno morate probati, i to baš izvan adventskih kućica. Pravi mađarski goveđi gulaš bográcsgulyás uvijek je najbolji izbor za hladne dane, a perkelt s nokedlima idealan je za one koji vole bogate, spore, mesne umake. Oni koji žele nešto lakše trebaju probati halászlé, tradicionalnu riblju juhu koja grije bolje od bilo kakvog kuhanog vina. A kad već pričamo o slatkome, somlói galuska i dobos torta nezaobilazni su klasici. Za potpuni doživljaj, sve to možete pratiti čašom tokajskog aszúa ili Egri Bikavéra, idealnih zimskih pratitelja.

Jednom kad se okrijepite, grad vas vraća natrag u svoj blagdanski ritam. Klizanje na ogromnom klizalištu u City Parku izgleda kao scena iz romantičnog filma, osobito kada se iznad leda nadvija šarmantni dvorac Vajdahunyad. Ako volite kupanje u termalnim bazenima, posjetite terme Széchenyi koje su jedan od najugodnijih načina za preživjeti prosinačku hladnoću. Voziti se božićnim tramvajem dok grad blješti pod tisućama lampica uvijek je posebno iskustvo, a šetnja do Parlamenta i Cipela na Dunavu još ljepša u zimskom ruhu. Tijekom adventa, Budimpešta nudi i čitav niz koncerata, predstava, baleta, svjetlosnih festivala i izložbi, od Orašara u Operi do Lumina Parka i Cinema Mystice.

Budimpešta je jedan od rijetkih gradova u kojem ćete osjetiti da je advent mnogo više od blještavih lampica. To je grad koji živi svoj ritam, koji obiluje poviješću i ukusima, i koji se uvijek potrudi da svaki posjetitelj pronađe baš ono zbog čega će se poželjeti vratiti, baš kao što se i ja svake godine vraćam, i svake godine otkrijem nešto novo.

Ako ove zime birate destinaciju za adventsku čaroliju, neka Budimpešta bude visoko na listi. Lako dostupna, bogata sadržajem, gastronomski raznolika i prepuna čuda, baš savršena za one koji traže malo više od standardnog adventskog izleta.

Detaljan program Adventa u Budimpešti po danima istražite ovdje.