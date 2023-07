Rijetko se koji otok u Hrvatskoj može pohvaliti s toliko skrivenih i lijepih priča kao što to može Silba. Ovaj dalmatinski otok mjesto je na kojem nećete pronaći automobile, oni su ovdje zabranjeni. Otok je to kojim vladaju pješaci i gdje ljubav svoj spomenik ima.



Otok Silba površinom zauzima svega 15 kvadratnih kilometara. Na najužem dijelu smjestilo se istoimeno i jedino naselje. Površinom mali, otok skriva neke od najljepših plaža na Jadranu, a okružuje ga najčišće i najmodrije more. Otok pješaka, kako ga mještani zovu, otok je koji živi svoj život. Prekrasna priroda, bogata povijest i spokoj dovoljan su razlog da mu se vraćate iz godine u godinu.

Silba je prepuna raskošnih dvorova, opasanih visokim zidinama, ali i crkvama. Njegovi stanovnici, s obzirom na to da se otok nalazi na plovnom putu, često su se ukrcavali na brodove kao mornari te plovili u daleke zemlje iz kojih su se vraćali s velikim bogatstvima.2

Silba - 2 (Foto: Getty Images)

Mnogi od mornara znali su godinama lutati morima, a upravo takva priča veže se uz Toretu, toranj koji se uzdiže iz središta otoka. Legenda kaže da je kapetan Petar Marinić 1872. godine odlučio sagraditi toranj kako bi njegova voljena mogla na njemu čekati njegov brod. No, nakon godina iščekivanja, odustala je te se udala za drugoga. Godine su prolazile i Petar se konačno vratio.

Šetajući, naišao je na skupinu mladih djevojaka među kojima se nalazila i jedna koja je jako ličila na njegovu ljubav iz mladosti. Razgovor je potekao i na kraju se ispostavilo da je to kći žene koju je prije toliko godina ostavio na otoku. Kako ljubav ne pita za godine, Petar je oženio mladu djevojku te su oni dugo godina sretno živjeli.

Druga legenda, ona urbanija, govori o velikim hitovima popularne Azre. Upravo u vrijeme koje se karakterizira kao najplodonosnije za grupu Azra, Johnny Štulić provodio je svoja ljeta na Silbi. Je li "Marina" pjesma za koju je inspiraciju Štulić pronašao u otoku, samo on zna. No, bilo kako bilo, jedno je sigurno. Silba je otok koji će inspirirati svakoga tko nogom stupi ne njegovo tlo.



Iako se na otoku nalazi jedno mjesto, a van sezone svega nekoliko stotina stanovnika, ovdje ćete pronaći oko tisuću kuća od kojih mnoge čine vikendice i apartmani, a više o tome kako stići do Silbe potražite ovdje.

S preko 2570 sunčanih sati na godinu, čudesnom klimom i neopisivo tirkiznim morem, Silba je biser u moru koji će vas oduševiti svojom posebnošću i gostoprimstvom. Prekrasne plaže, od kojih su mnoge skrivene u uvalama daleko od očiju znatiželjnika te duboka šuma garancija su da ćete na ovom otoku pronaći svoje mjesto ispod sunca za odmor i opuštanje.

Murter na vidiku: Predivne plaže za kupanje u kristalno čistom moru +4