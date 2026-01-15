Zima je idealno vrijeme za putovanja bez gužvi, sporiji ritam i odmore koji više nalikuju resetu nego klasičnom godišnjem. Gradovi uz more, termalne destinacije i hoteli s velikim spa zonama tada pokazuju svoju najljepšu, mirniju stranu. Portal Crno jaje i ove zime donosi zanimljive ponude koje spajaju luksuz, wellness i atraktivne destinacije, a sve uz cijene koje se rijetko viđaju u redovnoj prodaji.

U nastavku izdvajamo četiri ponude koje pokrivaju različite stilove zimskog odmora, ali imaju jednu zajedničku točku: osjećaj da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Opatija zimi: elegancija bez gužvi u Hotelu Ambasador 5*

Opatija je zimi možda i najljepša, Lungomare bez gužvi, more u mirnijim tonovima i onaj profinjeni šarm zbog kojeg je grad desetljećima sinonim za odmor. Upravo u takvom okruženju smješten je Hotel Ambasador 5*, iznad privatne plaže i uz samo šetalište.

Ponuda dostupna na Crnom jajetu donosi 2 noćenja za dvoje u superior sobi s doručkom ili polupansionom, uz korištenje fitnessa, spa & relax zone i unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom. Hotel je poznat po vrhunskom spa centru, elegantnom dizajnu i gastronomskoj ponudi koja prati kvarnersku tradiciju u modernoj interpretaciji. Istražite ponudu po cijeni od 289 erua ovdje. Ovo je izbor za one koji žele zimski luksuz uz more, bez buke i bez žurbe.

Rogaška Slatina: boutique wellness luksuz u Atlantida Boutique Hotelu 5*

Rogaška Slatina je sinonim za zdravlje, mir i ljekovitu mineralnu vodu, a Atlantida Boutique Hotel 5* donosi toj tradiciji suvremenu, luksuznu dimenziju. Smješten uz park i Medical centar, hotel je zamišljen kao prostor potpunog odmora jer ovdje vladaju tišina, dizajn, diskretna usluga s naglaskom na wellnessu.

Ponuda dostupna na Crnom jajetu uključuje 2 noćenja s doručkom, neograničeno korištenje bazena i sauna, dnevno svježe voće, bocu Donat Mg vode u sobi te dodatne pogodnosti poput ulaza u Casino Fontana i animacijskog programa. Wellness zona s finskom i turskom saunom, slanom sobom i tihim zonama za opuštanje stvorena je za one koji žele odmor bez vanjskih podražaja. Istražite ponudu po cijeni od 298 eura ovdje.

Punta Skala: mediteranski luksuz u Falkensteiner Hotel & Spa Iadera 5*

Na vrhu poluotoka Punta Skala, uz pogled koji se pamti, smjestio se Falkensteiner Hotel & Spa Iadera 5*, jedan od najpoznatijih spa hotela na Jadranu. Ovdje se more, arhitektura i wellness stapaju u iskustvo koje je istovremeno luksuzno i opuštajuće.

Ponuda s Crnog jajeta uključuje 2 noćenja za dvoje s doručkom, besplatno korištenje velikog SPA centra, 20 % popusta na spa tretmane, parking te mogućnost nadogradnje sobe u višu kategoriju. Spa & wellness zona prostire se na čak 6000 m² i uključuje thalasso bazene, infinity bazen, brojne saune i relax zone s pogledom na more. Istražite ponudu po cijeni od 300 eura ovdje.

Rovinj: dizajnerski wellness bijeg u Hotelu Lone 5*

Rovinj zimi djeluje kao razglednica bez ljudi, miran, fotogeničan i savršen za šetnje starim gradom i park-šumom Zlatni rt. Hotel Lone 5* savršeno se uklapa u taj ugođaj svojim modernim dizajnom, prostranim wellnessom i vrhunskom gastronomijom.

Ponuda uključuje 2 noćenja s polupansionom za dvoje, korištenje wellness & spa zone, unutarnjeg bazena, minicluba i game rooma, uz dodatne pogodnosti poput ranije prijave i kasne odjave prema raspoloživosti. Lone je odličan izbor i za parove i za obitelji koje žele kombinaciju dizajna, komfora i prirode. Istražite ponudu po cijeni od 329 eura ovdje.

Ako tražite zimski odmor koji spaja destinaciju, wellness i vrhunsku vrijednost za novac, ove ponude dostupne isključivo na portalu Crno jaje donose upravo to.

