Galerija 20 20 20 20 Lika je uvijek pravi odgovor kada vam treba bijeg od svijeta, opipljivog ili virtualnog. Priroda, pogledi, zrak, sve je u njoj ljekovito i toliko lijepo da se riječima tek da naslutiti… ostalo morate sami doživjeti. Samo nekoliko minuta vožnje od naplatnih kućica Sv. Rok, u jednom od lovinačkih zaselaka podno Medvidovače, čeka vas odmor iz bajke u kući koja spaja luksuz, prirodu, ali i sve ono „najličkije“.

Na 600 metara nadmorske visine, okružena samo zelenim livadama, šumama i pogledima punim planina, smjestila se Villa Lovelos kojoj ni oni najzahtjevniji neće naći zamjerke. Na velikom imanju koje jamči privatnost, kuća izgrađena od toplog drveta smreke, pametno projektirana tako da je sav beton skriven, nudi sve najbolje od modernog, ali ne istovremeno zaboravlja gdje se nalazi.

Villa Lovelos u Lovincu - 24 (Foto: Booking.com)

Villa Lovelos kombinira tako suvremeni dizajn, prirodne materijale, sva moderna čuda tehnike i ručno rađene detalje od janeće vune i drveta. Prirodu voli puštajući je kroz velike staklene stijene u svaki kutak, a tradiciju čuva i u svome imenu. Legenda, naime, kaže da se jedan od braće i sestara Hrvata koju su prvi s Karpata došli u naše krajeve – Lobel, tj. Lovelos, nastanio baš ovdje, prema čemu je i Lovinac dobio ime.

Villa Lovelos u Lovincu - 7 (Foto: Booking.com)

Villa Lovelos pruža udoban smještaj za do 8 osoba, ima tri prostrane spavaće sobe i isto toliko kupaonica. U prizemlju se nalaze moderno opremljena kuhinja, dnevni boravak i blagovaonica, dok su u drugom dijelu raspoređeni wellness sadržaji – finska sauna i hidromasažna kada za četiri osobe, a vani se nalazi grijani infinity bazen. Vila ima podno grijanje i hlađenje, toplinsku pumpu i kamin, što je čini idealnim za zimski i za ljetni odmor.

Villa Lovelos u Lovincu - 5 (Foto: Booking.com)

Za ljubitelje aktivnog odmora tu su brdski bicikli, badminton, golovi za nogomet, kao i prostrani voćnjak i livade za šetnju - i, naravno, čitav Velebit nadohvat ruke. Najmlađe će oduševiti dječje igralište, dok će odrasli cijeniti tišinu, privatnost i mogućnost potpunog opuštanja uz cvrkut ptica, riku jelena i noćno nebo puno zvijezda.

Villa Lovelos u Lovincu - 1 (Foto: Booking.com)

Vlasnici vile uloženim trudom i ljubavi prema ovom kući, ali i prijateljskim odnosom prema gostima ostavljaju na njih snažan dojam. Na platformi Booking.com kuća ima besprijekornu ocjenu 10, a u recenzijama se mogu naći samo pohvale. Cijena noćenja. Ovisno o datumu, iznosi između 350 i 380 eura, a detalje ponude možete pronaći ovdje.

