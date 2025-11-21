Galerija 16 16 16 16

U Begovom Razdolju, najvišem naseljenom mjestu u Hrvatskoj, na nadmorskoj visini od 1078 metara, smjestila se šarmantna kuća za odmor – Holiday home Margherita. Ova planinska kuća sagrađena je davne 1890. godine od tradicionalnih drvenih „planki“, a potpuno je obnovljena 2011. godine. Sačuvala je toplinu i pravi goranski duh – s kojima sada dočekuje svoje goste.

Kuća ima dvije spavaće sobe, potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonicu, kupaonicu, dnevni boravak s kaminom te prostranu terasu s pogledom na - ljepotu Gorskog kotara. Okružuje ju ogromna okućnica, idealna za obiteljska druženja, igru kućnih ljubimaca koji su ovdje jednako dobrodošli kao i njihovi ljudi, ili jednostavno – uživanje daleko od grada i gužve. Gostima su na raspolaganju i dječje igralište te roštilj.

Ljubiteljima prirode ovaj dio Lijepe Naše ne treba posebno predstavljati. Begovo Razdolje nudi aktivnosti tijekom cijele godine - od planinarenja, trekkinga, biciklizma i skijanja do uživanja u šumskim šetnjama s noge na nogu i branja šumskih plodova. Ova je kuća, bez obzira na godišnje doba, savršena baza za istraživanje Gorskog kotara.

Oni koji su već odsjeli u kući za odmor Margherita ističu čistoću i udobnost kuće, njezin autentični rustikalni stil, ali i srdačnost domaćina. Toplina i šarm interijera, lijepa dobrodošlica, divna priroda koja vas tjera da je istražujete i zrak koji liječi sve bolesti i brige i više su nego dovoljni za ispunjen odmor. Cijena noćenja kreće se između 160 i 200 eura, ovisno o sezoni, a sve detalje pronaći ćete na Bookingu.

Topli zimski napitci uz koje vam neće trebati radijator +1