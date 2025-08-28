Galerija 2 2 2 2 O mjestima na kojima se mogu pronaći etikete manjih, ali izvrsnih vinarija, kao i boce koje nećete vidjeti u običnim vinotekama, itekako se priča u krugovima ljubitelja vina. Jedno od takvih, u koje se rado zalazi, donedavno ste mogli posjetiti samo u Vlaškoj ulici. No Vintesa se odlučila na novo poglavlje i otvorila vrata još jednog prostora u Kranjčevićevoj ulici na broju 67, tek deset minuta šetnje udaljenog od Cibone.

Osim vina, nerijetko po prijateljskim cijenama, ondje ćete naći i razne druge divote – poput primjerice ručno rađenih čaša u kojima raskošna vina mogu doći do izražaja ili pak zanatski proizvedene i cijenjene rakije i likere. Vintesina deviza da vino nije obična trgovina, vidi se i u ponudi koju brižno osmišljavaju.

Naime na policama Vintese pronaći ćete organska i veganska vina, biodinamičke etikete čija kvaliteta nadmašuje cijenu, orange poslastice u čaši njegovane u gruzijskim amforama, premier cru šampanjce, uzbudljive Pet Nat boce, plešivičke pjenušce i brojna druga remek-djela koja zovu na istraživanje.

Otkako se otvorila, Vintesa služi i kao mala vinska ambasada koja posjetiteljima približava okuse i mirise terroira Lijepe Naše, te inspirira turiste da upoznaju sve čari domaćih autohtonih sorti. Ističu i da kupci mogu slobodno pitati sve što ih zanima o proizvodima koji kod njih dolaze iz raznih krajeva Europe i svijeta, a domaćini će rado podijeliti svoje znanje o vinima, njihovom podrijetlu i putovanju od vinograda do stola.

Vinoteka Vintesa - 4 (Foto: Sven Mrkonjić)

Ondje primjerice možete doznati nešto više o vinogradima hercegovačke vinarije Knebu, koji se uzdižu na 965 m nadmorske visine, na osunčanim padinama Duvanjskog polja, što ih čini jednima od najviših pozicija za uzgoj vinove loze na svijetu. Ili pak popričati o vinima Bibich poznatima po svom osebujnom stilu, koja dolaze s prominskog, nadinskog i skradinskog vinogorja.

Ispričat će vam i sve što znaju o sve popularnijim, prirodnim vinima Bikicki s Fruške Gore, koja se rade uz minimum intervencije. Nadahnuti da isprobate razne stilove pošipa i grka te bolje shvatite Korčulu. Osjetite mikroklimu vinogorja Komarna ili pak upoznate rijetke dalmatinske sorte poput debita, plavine, lasine, maraštine…

Vintesa je sjajna adresa za upoznavanje s vinskom bajkom Goriških Brda – nigdje drugdje u Zagrebu ne možete pronaći vinski opus Kabaja, a u šetnji Slovenijom treba istaknuti i biodinamička vina vinarije Guerila iz Vipavske doline. No krenuti možete i dalje, na staze Champagne, gdje se obitelj J.Charpenter bavi proizvodnjom šampanjaca već četiri generacije. Njihovi šampanjci dobitnici su brojnih međunarodnih vinskih priznanja, a više njihovih etiketa stalni su gosti Vintesinih polica. Živjeli!

