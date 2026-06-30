Sjećate li se kada su Tunis i Egipat bili među najpoželjnijim ljetnim destinacijama? Danas su ih zamijenila neka sasvim druga mjesta. Prije petnaestak godina razgovori o godišnjem odmoru zvučali su potpuno drugačije nego danas. Čim bi stiglo proljeće, putničke agencije punile su kataloge ponudama za Tunis, Egipat, Maroko ili tursku rivijeru, a mjesta u charter letovima rasprodavala su se tjednima unaprijed.

Danas je slika bitno drukčija. Neke od tih destinacija ponovno se oporavljaju, neke su izgubile dio svoje privlačnosti, a neke su postale toliko skupe da više nisu sinonim za "povoljno putovanje". Što se zapravo promijenilo?

Tunis: od zvijezde ljetovanja do opreznog povratka

Ako ste između 2005. i 2011. ljetovali u Tunisu, vjerojatno se sjećate hotela s all inclusive ponudom, predivnog otoka Djerbe, pustinjskih izleta na devama i cijena koje su bile gotovo nevjerojatne. Tunis je tada bio jedna od najprodavanijih destinacija hrvatskih agencija u koju ste mogli putovati već za kojih 2200 kuna, odnosno današnjih 300 eura po osobi.

No nakon Arapskog proljeća 2011. godine i političke nestabilnosti, turizam je doživio ozbiljan udarac. Situaciju su dodatno pogoršali teroristički napadi 2015. godine u muzeju Bardo i ljetovalištu Sousse, nakon kojih su brojne europske zemlje upozoravale građane na putovanja.

Posljednjih godina turizam se polako vraća, ulaže se u sigurnost i infrastrukturu, ali Tunis više nije bezuvjetni favorit kakav je nekada bio.

Egipat je preživio sve krize

Sličnu sudbinu prošao je i Egipat. Prije petnaestak godina Hurghada i Sharm el-Sheikh bili su među najpopularnijim destinacijama za hrvatske turiste željne sunca tijekom cijele godine. Revolucija 2011., političke promjene i sigurnosni izazovi na neko su vrijeme gotovo prepolovili broj posjetitelja.

Danas je situacija znatno drukčija. Egipat se uspješno vratio na turističku kartu, hoteli su modernizirani, otvoreni su novi muzeji uključujući i dugo očekivani Veliki egipatski muzej, a cijene su i dalje konkurentne u odnosu na mnoge europske destinacije. Posljednjih godina Egipat se sve snažnije okreće i event turizmu, pa impresivna kulisa piramida u Gizi sve češće postaje pozornica velikih međunarodnih događanja. Tako će i nama dobro poznati EXIT festival ove godine, od 8. do 11. listopada, prvi put ispred piramida održati Starlight Festival.

Maroko više nije skriveni dragulj

Maroko je nekada bio egzotična destinacija za one koji su željeli nešto drugačije. Marrakech, Casablanca i Sahara predstavljali su avanturu koja nije bila rezervirana samo za bogate putnike.

Danas je Maroko jedna od najpopularnijih svjetskih destinacija. Razvoj niskobudžetnih aviokompanija, društvene mreže i popularnost "instagramičnih" lokacija doveli su milijune novih turista.

Posljedica? Cijene smještaja, restorana i izleta u mnogim su dijelovima zemlje znatno više nego prije desetak godina. No ipak, Maroko je I dalje popularna destinacija među putnicima koji za svega 3-4 sata leta žele biti u nekom potpuno drugom svijetu.

Turska više nije "jeftina"

Antalya, Alanya, Side i Bodrum godinama su bili sinonim za luksuz po razumnoj cijeni. Hrvati su obožavali turske all inclusive resorte, a mnogi su se vraćali iz godine u godinu. Iako Turska i dalje nudi vrhunsku hotelsku uslugu, posljednjih nekoliko godina inflacija i snažne promjene tečaja potpuno su promijenile sliku.

Paradoksalno, unatoč slabijoj turskoj liri, svakodnevni život u zemlji postao je znatno skuplji. Restorani, ulaznice, taksiji i mnoge turističke usluge danas su višestruko skuplji nego prije deset godina.

Ako ste prije desetak godina posjetili Istanbul ili neki drugi grad u Turskoj, vjerojatno ste se vratili s punim koferima odjeće, obuće i začina. Grad je tada bio poznat kao jedno od najboljih mjesta za povoljan shopping u Europi. Danas su okolnosti potpuno drukčije. Mnogi hrvatski putnici koji se vraćaju nakon desetak godina ostanu iznenađeni koliko se troškovi boravka približavaju onima u zapadnoeuropskim metropolama.

Istanbul je i dalje jedan od najfascinantnijih gradova svijeta, ali više nije destinacija u kojoj ćete "proći jeftino".

Španjolska i Grčka preuzele su turiste, a turisti mijenjaju način putovanja

Dok su neke destinacije prolazile kroz političke krize ili velike promjene cijena, druge su postajale sve dostupnije. Razvoj niskotarifnih aviokompanija doveo je brojne hrvatske putnike do Mallorce, Malage, Valencije, Krete, Rodosa ili Cipra po cijenama koje su prije petnaest godina bile nezamislive.

Istodobno je porasla popularnost Portugala, Albanije, Crne Gore i Gruzije, koje su mnogi otkrili tek posljednjih godina.

Nisu se promijenile samo destinacije nego i način na koji putujemo. Nekada su putničke agencije bile prvi izbor, a danas većina putovanja nastaje nakon nekoliko minuta pretraživanja interneta. Društvene mreže stvaraju trendove gotovo preko noći, a destinacije koje su jučer bile nepoznate danas su među najtraženijima.

Uz to, sigurnost, politička stabilnost, klimatske promjene i rast cijena postali su jednako važni kao sunce i more. Turisti danas puno više prate geopolitičku situaciju nego prije desetak godina. Dovoljan je jedan ozbiljan incident ili nagli rast cijena da se interes za neku destinaciju vrlo brzo preusmjeri prema drugoj.

Jedno je ipak sigurno - današnji putnici informiraniji su nego ikad prije. Više ne traže samo najjeftiniji aranžman, nego sigurnost, kvalitetu, autentično iskustvo i dobar omjer cijene i onoga što dobivaju.

Možda upravo zato nostalgija za "starim dobrim" Tunisom, Egiptom ili Istanbulom nije samo priča o destinacijama, nego i o vremenu kada je putovanje bilo jednostavnije, predvidljivije i, barem nam se tako danas čini, osjetno jeftinije.

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