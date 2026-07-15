Ljetne rolice razlikuju se od proljetnih i po načinu pripreme i po okusu. Za razliku od prženih proljetnih rolica koje imaju hrskavu koricu, ljetne rolice se ne prže, već se pripremaju s tankim rižinim papirom koji omekša kratkim namakanjem u vodi.

Pune se svježim povrćem, začinskim biljem, rezancima i najčešće piletinom, škampima ili tofuom, zbog čega su laganije i osvježavajuće. Poslužuju se hladne ili na sobnoj temperaturi, uz fini umak, na primjer od kikirikija ili slatko-ljuti.

Upravo zbog svoje svježine i jednostavne pripreme omiljen su izbor tijekom toplijih mjeseci. Rolice je najbolje pripremiti neposredno prije posluživanja jer je tada rižin papir najmekši, a povrće najhrskavije.

Ako ih pripremate unaprijed, držite ih pokrivene vlažnom kuhinjskom krpom ili dobro zatvorene u posudi kako se ne bi isušile. Ako ih poslužujete kao glavno jelo, računajte da vam treba 4 do 6 rolica po osobi.

Donosimo vam recept za fine ljetne rolice s piletinom i avokadom, a vi se slobodno odvažite eksperimentirati i drugim vrstama povrća i proteina, tepko možete pogriješiti. Dobar tek!

Ljetne rolice s piletinom i avokadom - sastojci: 680 g pilećih prsa bez kostiju i kože

sol

svježe mljeveni crni papar

1 žlica ulja

1 1/2 čajne žličice rižinog octa

1/2 čajne žličice šećera

1 čajna žličica umaka od soje

15 ml soka od limete

1 srednji krastavac (oko 250 g), narezan na tanke trakice

1 srednja mrkva (oko 100 g), oguljena i narezana na tanke trakice

2 mlada luka, tanko narezana

115 g staklenih rezanaca

1/2 čajne žličice sezamova ulja

16 listova rižinog papira promjera oko 22 cm

32 lista svježeg bosiljka ili mente

2 srednja avokada, tanko narezana Ljetne rolice s piletinom i avokadom - priprema: Pileća prsa osušite papirnatim ručnikom pa ih obilno začinite solju i paprom. U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu 6 do 9 minuta bez okretanja, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu. Okrenite je i pecite još 6 do 9 minuta. Ostavite da se malo ohladi pa narežite na trakice široke oko 1 cm. U većoj zdjeli pomiješajte rižin ocat, šećer, sojin umak i sok od limete. Dodajte krastavac, mrkvu i mladi luk te lagano promiješajte kako bi se povrće ravnomjerno obložilo marinadom. Ostavite nekoliko minuta sa strane. Staklene rezance pripremite prema uputama na pakiranju. Ocijedite ih, prebacite u zdjelu i prelijte sezamovim uljem. Lagano promiješajte kako se ne bi slijepili. U široku plitku posudu ulijte mlaku vodu. Na radnu površinu stavite čistu, lagano navlaženu kuhinjsku krpu. Jedan po jedan list rižinog papira uronite u vodu oko 30 sekundi, dok ne omekša, pa ga pažljivo položite na vlažnu krpu. Na sredinu lista stavite nekoliko listića bosiljka ili mente. Dodajte 2 do 3 trakice piletine, zatim otprilike 60 g pripremljenog povrća, 1 do 2 žlice staklenih rezanaca i dvije tanke kriške avokada. Preklopite gornji i donji dio rižinog papira preko nadjeva, zatim preklopite jednu bočnu stranu i čvrsto zarolajte prema drugoj strani kako biste dobili kompaktnu rolicu. Gotove rolice slažite spojem prema dolje i prekrijte vlažnom kuhinjskom krpom kako se ne bi osušile. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Pileće ljetne rolice poslužite svježe pripremljene uz umak od po izboru.

U zemlji Ujgura: Priča iz jedne od najtajanstvenijih regija Azije +10