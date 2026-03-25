Svi znamo kako izgleda odmor za blagdane kod kuće: planiranje nabave, sati provedeni uz pećnicu, brdo prljavog posuđa i djeca koja su nakon deset minuta pojela čokoladna jaja i sad im je dosadno. Ako vam ove godine treba stvarni predah, onaj u kojem je najveća briga hoćete li prvo u whirlpool ili na tobogan, imamo ideju koja je udaljena tek kratku vožnju od Zagreba. Crno jaje donosi ponudu koja vas vodi u Terme Čatež, ali ne u klasični hotel, već u privatnost vlastite mobilne kućice gdje pravila određujete sami.

Iako je Ljetna termalna rivijera još uvijek u zimskom snu, to u Čatežu ne znači apsolutno ništa. Njihova Zimska termalna rivijera je golemi zatvoreni kompleks pod tri kupole koji skriva sve što vam padne na pamet: od bazena s valovima i brze rijeke do tobogana i whirlpoola.

Zanimljivo je da su mještani na ovom području još prije 220 godina otkrili izvore termalne vode na obalama Save. Tada su sami kopali jame u pijesku, ograđivali ih granjem i kupali se u vodi koja izvire s dubine do 600 metara. Danas je to malo modernije, ali osjećaj topline vode (koja na izvoru dostiže i 63 stupnja) ostao je jednako ljekovit i opuštajući.

Ono što ovaj odmor čini posebnim su mobilne kućice Mediteran. Smještene su u samom kampu, tek nekoliko minuta hoda od bazena. Ovo je idealna opcija za obitelji ili veća društva jer možete birati između kućica s dvije spavaće sobe (za četiri osobe) ili onih s čak tri spavaće sobe (za šest osoba). Svaka kućica ima svoju natkrivenu drvenu terasu, opremljenu kuhinju i, ono najvažnije, klimu i WiFi. No, budimo realni, pored svih onih bazena, u kućici ćete vjerojatno samo spavati nakon cjelodnevnog kupanja.

Iako kućice imaju kuhinju, Uskrs je vrijeme kad se nitko ne želi družiti sa štednjakom. Dobra je vijest da uz smještaj možete dokupiti obroke u Hotelu Čatež. Radi se o buffet posluživanju (all you can eat), što je spas za roditelje s djecom koja su izbirljiva. Cijene su fer, a djeca do dvije godine jedu potpuno besplatno, dok oni do šest godina imaju gratis doručak.

Želite li istražiti detalje ove ponude, zaputite se do portala Crno jaje gdje za cijenu već od 349 eura možete pronaći tri noćenja za četiri osobe, dok je opcija za 6 osoba dostupna za 399 eura. U cijenu je uključeno sve: najam kućice, završno čišćenje, posteljina i, ono najvrijednije, ulaznice za Termalnu rivijeru (4 dana kupanja!).

