Galerija 1 1 1 1 Zadar je jedno od onih mjesta koje u proljeće zapravo ima više smisla nego usred ljeta. Temperature su ugodne, more je tu (čak i ako se ne kupate), a sve izgleda malo sporije i opuštenije. Idealno za kratki bijeg bez previše logistike. Ako tražite takav vikend, Posjetite portal Crno jaje koji vam na istoj lokaciji donosi tri potpuno različita tipa odmora, ovisno o tome idete li s djecom, u paru ili želite nešto između.

Ako putujete s klincima, Falkensteiner Family Hotel Diadora je opcija kod koje zapravo ne morate previše razmišljati što raditi. Sve je posloženo tako da djeca imaju sadržaj kroz cijeli dan, od bazena do organiziranih aktivnosti, a vi se možete ubaciti u njihov tempo ili ga ignorirati i uzeti vrijeme za sebe. Ponuda po cijeni od 450 eura uključuje dva noćenja s polupansionom i pristup spa zoni, što znači da se lako složi balans između obiteljskog kaosa i kratkog odmora.

Ako vam je cilj upravo suprotno - mir, tišina i vikend bez dječjih sadržaja, Falkensteiner Hotel Adriana ide u tom smjeru. Riječ je o manjem hotelu s adults only konceptom, pa je atmosfera odmah drugačija. U paketu dostupnom na portalu Crno jaje po cijeni od 224 eura, uključena je boca vina, masaža i korištenje spa centra u susjednom resortu, što je zapravo kombinacija zbog koje vikend brzo sklizne u onaj laganini mode.

Treća opcija je negdje između. Ponuda po cijeni već od 228 eura donosi odmor u Falkensteiner Club Funimation Borik, koji funkcionira kao all inclusive rješenje za one koji žele imati pokrivene obroke, aktivnosti i dio zabave bez previše planiranja. Tu su vam na raspolaganju spa, bazeni, igraonica i dovoljno sadržaja da vikend prođe bez stalnog traženja što raditi dalje, ali bez osjećaja da ste vezani uz strogi raspored.

U prijevodu, sve tri opcije nalaze se praktički na istoj mikrolokaciji, ali nude potpuno različit doživljaj. Na vama je samo da odlučite želite li obiteljski vikend, bijeg u dvoje ili nešto između gdje je sve već organizirano.

