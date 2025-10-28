Galerija 19 19 19 19 Skrivena u zelenoj dolini podno Bjelolasice, u mirnom mjestu Jasenak, nalazi se Prigorka – planinska kuća koja kao da je izrezana iz kakve slikovnice. Bilo da tražite samo bijeg od svakodnevice, želite si priuštiti romantičan vikend udvoje ili aktivan planinski odmor, Prigorka će vas osvojiti već na prvi pogled.

Kuća Prigorka izrađena je od punih drvenih trupaca iz visokih goranskih šuma – i spoj je tradicije, prirode i udobnosti. U svojih 85 kvadrata nudi puni komfor za četiri do pet osoba. Ima dvije spavaće sobe, prostrani dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju i dvije kupaonice. Cijena noćenja naplatfotmi Booking.com iznosi 110 eura.

Interijer je uređen s puno pažnje i ljubavi koja izlazi iz svakog detalja. Ovdje se susreću rustikalni šarm i detalji iz bajke, u mirisu drveta, toplim bojama i atmosferi pravoga doma. U prizemlju se nalazi kuhinja s blagovaonicom, mala kupaonica i dnevni boravak s kaminom, a u potkrovlju su spavaće sobe s balkonima i kupaonica.

Prigorka spaja autentičan goranski ugođaj s modernim sadržajima: WiFi, smart TV s Netflixom i satelitskim programima, a gostima su na raspolaganju i brojne društvene igre, pikado, stolni nogomet, biljar i dječje igračke.

U dvorištu se može uživati na ležaljkama, drvenoj garnituri za objedovanje, ljuljačci ili uz roštilj, a gostima su na raspolaganju i bicikli za istraživanje okolice, kao i drvene sanjke za snježne radosti.

Samo nekoliko minuta hoda dijeli Prigorku od sanjkališta Tintilinić, nekoliko minuta vožnje od Jasenka i 25 kilometara od Ogulina. Idealna je baza za ljubitelje prirode i aktivnog odmora jer su joj nadohvat ruke su brojne planinarske staze - prema Bjelolasici, Kleku, Bijelim i Samarskim stijenama.

Za potpuni reset: Udobna kuća za odmor koja obećaje dobru zabavu u svako doba godine +14