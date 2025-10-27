Galerija 14 14 14 14 Na rubu šume, u slikovitom selu Bužim nedaleko od Gospića smjestila se kuća za odmor Liko Diko – idealno utočište za sve koji traže mir, prirodu i - udobnost. Ovo je mjesto stvoreno za potpuno opuštanje, ali i aktivan boravak u netaknutoj prirodi.

Bužim se nalazi 13 kilometara sjeverozapadno od Gospića, na 578 metara nadmorske visine, okružen čudesnim ličkim vizurama. Samo pet kilometara dalje je Smiljan – rodno mjesto Nikole Tesle, a nadohvat ruke je i Park prirode Velebit te ljepotica rijeka Lika.

Kuća za odmor Liko Diko može primiti do šest osoba, ima dvije prostrane sobe, svaku s bračnim krevetom i dodatnim ležajem te vlastitim balkonom – jedan s pogledom na šumu, drugi prema Velebitu. U kući su dvije moderno uređene kupaonice, potpuno opremljena kuhinja s osnovnim namirnicama te prostrana blagovaonica i dnevni boravak.

Kuća je opremljena svim što vam treba za ugodna druženja. Uz stolni nogomet i mini bilijar, društvene igre, dječji kutak te smart TV s Netflixom i Starlink internetom ne može vam biti dosadno. Iz boravka se izlazi na natkrivenu terasu s roštiljem i pogledom na beskrajno zelenilo.

Kuća za odmor Liko Dika ima i spa zonu – prostor za potpuni reset tijela i uma. Gosti ovdje mogu uživati u jacuzziju za četiri osobe ispred staklene stijene s pogledom na prirodu te u sauni koja ima finsku, parnu i bio-varijantu, uz kromoterapiju i difuzor s eteričnim uljima koji dodatno pojačavaju osjećaj relaksacije.

Oko kuće se prostire velika okućnica s bazenom (u funkciji od svibnja do rujna), dječjim igralištem, trampolinom, stolom za stolni tenis i golovima za mali nogomet. Poseban kutak rezerviran je za fire pit, pješčanik i drveni stol s klupama.Gostima su na raspolaganju i bicikli – tri velika i dva dječja – za istraživanje okolice. Uz kuću se nalazi mala padina idealna za sanjkanje (sanjke su također uključene u ponudu), pa će odmor u Liko Diko biti ispunjen u svako doba godine.

Cijena noćenja kreće se od 215 do 260 eura, a detalje ponude možete saznati na Bookingu.