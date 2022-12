Temperature su možda niske, ali u New Yorku je zima jedno od najljepših doba godine. Od nevjerojatnih događanja do povoljnih aviokarata, postoji mnogo razloga zašto bi ste trebali posjetiti New York zimi. Imajte ulice New Yorka "samo za sebe" posjetom između siječnja i ožujka. Oni koji se žele suočiti s niskim temperaturama bit će nagrađeni drastično manjim gužvama, bržom rezervacijom mjesta u dobrom restoranu, povoljnijim ulaznicama za kazalište i mnogim drugim pogodnostima.

Od Venecije do New Yorka možete svakog dana, a prijedlozi povoljnih termina su:

1. 3. 2023. – 8. 3. 2022. – 1988 kn

13. 1. 2023. – 20. 1. 2022. – 1950 kn

16. 1. 2023. – 23. 1. 2022. – 1980 kn

Ostale termine istražite ovdje .

Let do New Yorka iz Venecije trajat će 12 - 14 sati, a sve ovisno o vremenu koje ćete provesti prilikom presjedanja. Vozite se aviokompanijom TAP Portugal, a u cijenu vam je uračunata i jedna torba - ručna prtljaga koju možete smjestiti ispod sjedala ispred sebe + manji kofer koji spremate iznad sjedala. Svakako vam savjetujemo da prije polaska kupite i dodatnu prtljagu ako za to imate potrebe, a više informacija o cijenama i opcijama možete istražiti ovdje .

Važne informacije prije samog putovanja

Prije nego se odvažite na planiranje putovanja i sam odlazak u zračnu luku, savjetujemo vam da istražite koje su aktualne mjere na snazi u SAD-u. Aktualne informacije možete pratiti ovdje .

