Kad se prvi snijeg spusti po krošnjama Julijskih Alpa, sve se uspori. Ako tražite bijeg od gradske gužve, mjesta poput Bleda i Bohinja u Sloveniji nude ono što nedostaje svima nama: prirodu, mir i toplinu u malim stvarima. A zahvaljujući ponudama portala Crno jaje, sve to možete doživjeti u vrhunskim hotelima po sjajnim cijenama.

Zimska wellness idila na Bledu

Bled je kao razglednica koja oživi čim zakoračite na njegovu obalu. Tirkizno jezero, otok s crkvicom usred vode i dvorac koji bdije nad gradom stvaraju kulisu koju ni najvještiji slikar ne bi mogao izmisliti. Zimi, kada se magla lagano podiže iznad jezera, a snijeg prekrije krovove, cijeli kraj izgleda kao scena iz bajke.

Upravo tu, u srcu Bleda, smješteni su Hotel Kompas 4* i Hotel Lovec 4* – dvije adrese koje savršeno spajaju alpsku eleganciju i suvremeni komfor. Hotel Kompas oduševljava panoramskim pogledom na jezero i dvorac, dok Hotel Lovec donosi intimniji, boutique ugođaj s vrhunskim restoranom Grill i tajlandskim masažama.

A ako vam lagani i miran odmor nije dovoljan i u potrazi ste za avanturom, u blizini su tri skijališta: Vogel, Krvavec i Kranjska Gora, do kojih možete doći ski-busom. Ovdje ćete otkriti onu staru istinu: nije zima hladna, nego su dani prekratki kad ste negdje gdje vam je lijepo.

Ponuda dostupna na Crnom jaju uključuje 3 dana i 2 noćenja za 2 osobe na bazi polupansiona, s neograničenim korištenjem bazena i jacuzzija, i sve to za samo 290 eura.

Bajkoviti odmor u Bohinju

Dvadesetak minuta vožnje od Bleda nalazi se Bohinj, mjesto koje mnogi nazivaju “najčistijim komadićem Europe”. Skriven među šumama i planinama, ovo jezero ima gotovo meditativni mir. Voda je bistra kao kristal, a planine koje ga okružuju djeluju kao da čuvaju neki drevni alpski mir.

Bohinj nije samo mjesto, to je osjećaj. Zimi možete prošetati uz zaleđeno jezero, popiti čaj na terasi hotela i slušati tišinu. Ili, ako ste avanturističkog duha, otići do obližnjeg skijališta Vogel, odakle pogled na Alpe doslovno ostavlja bez riječi.

U samom srcu ovog raja nalazi se Hotel Jezero 4*, s pogledom na jezero i planine koje se u njemu ogledaju. Ponuda na portalu Crno jaje uključuje 2 noćenja s doručkom za 2 osobe, koktel dobrodošlice, slatko iznenađenje, te korištenje bazena i fitnessa, sve za samo 219 eura. Dodatno, na raspolaganju vam je 50% popusta na saunu i 10% popusta na jela u restoranu Zlatovčica, poznatom po autentičnoj slovenskoj kuhinji i pogledu koji oduzima dah.

I Bled i Bohinj dijele ono što modernom putniku najviše treba, a to je prava povezanost s prirodom. Ovdje nema gužve ni stresa, samo planinski zrak, mir i topli bazen kad se vratite s večernje šetnje. Bez obzira koju destinaciju odabrali, u srcu slovenskih Alpa čeka vas zima koja grije dušu, puni pluća i pretvara svaki dan odmora u čisti užitak.

