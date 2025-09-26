Galerija 11 11 11 11 Kuća za odmor Marovilka, smještena na Gariću, brdu u okolici Križevaca, izgleda kao spoj tradicionalne klijeti i kućice iz bajke. Na osami, okružena prirodom, šumama i vinogradima, uz makadamsku cestu kojom rijetko tko prođe, svojim gostima nudi potpun mir i tišinu.

Pogleda s terase vjerojatno se nećete uspjeti dovoljno nauživati, a ako već niste, ovdje biste se mogli ozbiljno zaljubiti u zelene prigorske brežuljke.

Spoj retro i modernog dizajna stvara posebno ugodnu atmosferu, a bazen i finska sauna dodaju dozu luksuza. Svaki je kutak ove kuće osmišljen za uživanje i opuštanje. Ograđeno lijepo dvorište, terasa s roštiljem i peć na drva jamče udobnost u svako doba godine.

Kuća površine 35 četvornih metara savršena je za parove, ali može ugostiti i 4 osobe. Na galeriji se nalazi bračni krevet, dok je u prizemlju potpuno opremljena kuhinja i dnevni boravak.

U blizini se nudi najam quadova i bicikala, a ovaj lijepi kraj možete upoznati i kroz nezahtjevne šetnice, poput one koja vas vodi oko jezera Čabraji.

Za ozbiljnije planinarske ili penjačke ambicije – samo dvadesetak kilometara dalje je Kalnik, za koji je teško odrediti je li impresivniji zbog svoje zubate naravi ili ostataka čudesnog starog grada.

Gosti posebno ističu gostoljubivost domaćice, predivan pogled i opuštenu atmosferu, pa nas ne čudi što kuću redovito ocjenjuju s 5 zvjezdica. Cijena noćenja preko platforme Airbnb iznosi oko 150 eura, a sve detalje možete saznati na ovome linku.

