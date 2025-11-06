Galerija 4 4 4 4 Tražite li destinacije za putovanje na kojima ćete se osjećati sigurno, kao inspiracija može poslužiti jedna od zemalja na kojima ima najmanje kriminala.

Novo istraživanje koje je provela osiguravajuća kuća Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) pokazuje kako su se putnici uvjerljivo najsigurnije osjećali u Europi. BHTP svake godine anketira brojne putnike o mjestima koja su posjetili i provjerava koliko su se sigurno osjećali, a posebno ciljaju na ugroženije skupine: žene, pripadnike LGBTQ+ zajednice ili druge marginalizirane skupine. Podaci se zatim nadopunjuju rezultatima Globalnog indeksa mira i sličnim pokazateljima sigurnosti. Prošle je godine Island zauzeo prvo mjesto najsigurnijih zemalja svijeta, ali ove godine pao je na četvrto, dok je Nizozemska preuzela vodstvo.

To je veliki iskorak za Nizozemsku koja je prošle godine bila na 14. mjestu. Putnici su otkrili kako se u Nizozemskoj osjećaju vrlo dobrodošlo i pohvalili zdravstveni sustav. Na drugom mjestu je Australija, koja ima stabilni politički sustav, nisku stopu kriminala te stroge zakone o oružju. Ove se godine u istraživanju prvi put našla i Austrija, koja se pozicionirala na visoko treće mjesto.

15 najsigurnijih zemalja za putovanje u 2026. godini

Nizozemska Australija Austrija Island Kanada Novi Zeland Ujedinjeni Arapski Emirati Švicarska Japan Irska Belgija Portugal Francuska Ujedinjeno Kraljevstvo Danska

