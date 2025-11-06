Galerija 6 6 6 6 Posjetiti Gorski kotar dobra je ideja u svakom godišnjem dobu. Ovo šumsko-brdsko područje na pola puta između Zagreba i Rijeke pruža priliku za dubinski odmor, ali i aktivno istraživanje zelene okolice.



U toplijem dijelu godinu ovdje možete planinariti, kupati se u obližnjim jezerima i uživati u znatno ugodnijim temperaturama nego na gradskom asfaltu. Kada zapadne snijeg, pak, Gorski kotar se pretvara u popularnu destinaciju za skijanje i sanjkanje.



Ako želite pobjeći od stresne svakodnevice i uživati u čarima Gorskog kotara, Šumska vila u Mrkopalju dobar je izbor.

Pogled iz dnevne sobe je uistinu poseban (Foto: Airbnb.com)

Riječ je o prostranoj drvenoj vili za odmor smještenoj na uzvisini u ovom čarobnom mjestu Primorsko-goranske županije koja obuhvaća tri spavaće sobe i prostrani dnevni boravak za maksimalni boravak osam osoba.

Na raspolaganju vam su vam i tri kupaonice, kuhinja s blagovaonskim stolom, ali i terasa s vrtom iz koje puca prekrasan pogled na okolicu. Mrkopalj je odlična baza i za istraživanje prirodnih ljepota Gorskog kotara – Nacionalni park Risnjak, primjerice, udaljen je svega tridesetak kilometara od Šumske vile.



Nakon dana provedenog na otvorenom, vratite se u vilu i uživajte u wellness zoni, a koja uključuje boravak u sauni i hidromasažnoj kadi, koje se također nalaze u sklopu ovoga objekta.



Šumska vila se iznajmljuje preko internetske platforme Airbnb po cijeni od oko 700 eura za noć , a što sve nudi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

