Galerija 3 3 3 3 Manja je nego što sam mislila, prva je misao koja mi je prošla glavom kada sam po prvi puta nogom kročila u Zlatnu dvoranu u Musikvereinu.



Čak i ako niste ljubitelj klasične glazbe i ne odlazite na koncerte u Beč, čuli ste za Musikverein (Bečki glazbeni zavod) ili ga barem vidjeli na televiziji kroz krmeljave oči i pulsirajuću glavobolju na novogodišnje "jutro".



Poprište je to, naime, nadaleko poznatog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije koje se uživo prenosi na televiziji, a za koji se karte prodaju po cijeni i do 1200 eura po osobi. Šanse da ih kupite, pak, iznimno su male. Ne samo da se za njih treba prijaviti preko internetskih stranica Bečke filharmonije deset mjeseci unaprijed, već se za njih u prosjeku prijavi oko 400 tisuća osoba iz cijelog svijeta.

Musikverein u Beču (Foto: Shutterstock)

Zlatna dvorana Musikvereina može primiti tek oko 1700 glazbenih entuzijasta. Ne čudi stoga što mnogi misle da je gotovo lakše osvojiti novce na lotu, nego dobiti šansu da kupite kartu za novogodišnji koncert Bečke filharmonije.

Nevjerojatna akustika

Zlatna dvorana nije onoliko velika kao što sam mislila, ali neporecivo je veličanstvena – čak i meni kojoj noge ne klecaju na prizor zlatnih karijatida i visećih kristalnih lustera.



Izgrađena je davne 1870. godine prema zamislima danskog arhitekta Theophila Hansena u neoklasicističkom stilu, a i danas se njezina akustika smatra jednom od najboljih na svijetu – usporediva je s berlinskim Konzerthausom i Concertgebouwom u Amesterdamu. Zanimljivo je spomenuti da se akustika Zlatne dvorane temelji na Hansenovoj intuiciji, budući da u vrijeme gradnje nije postao sustavan znanstveni pristup ovoj temi. Ima pravokutni oblik – duga je oko 49 metara, široka 19 i visoka 18 metara – a koji omogućuju višestruke refleksije zvuka.

Koncert Počast međimurskoj popevki u legendarnoj bečkoj dvorani (Foto: Nikola Zoko)

Pažnju mi odvlače stupovi u obliku antičkih ženskih kipova, ali i zapanjujuća stropna freska s likom Apolona i devetoro muza. Impresivna je to kulisa za koncert klasične glazbe, a koji svakako treba iskusiti u ovom okruženju barem jednom u životu.

Međimurska popevke

U Musikvereinu sam zbog koncerta Počast međimurskoj popevki, a koja slavi ovaj tradicionalni oblik pjevanja sjeverozapadne Hrvatske uvršten na UNESCO-ovu listu nematerijalnih kulturnih dobara i njegovu popularizaciju izvan granica Lijepe Naše.



Glazbeni je to događaj koji je okupio više od 1600 obožavatelja iz Hrvatske i Austrije, a koji došli uživati u ljepoti međimurske narodne pjesme u izvedbi sopranistice Marije Vidović uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra i pod ravnanjem dirigenta Ivana Huta.

Sopranistica Marija Vidović nastupila je u Zlatnoj dvorani Musikvereina uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra (Foto: Nikola Zoko)

Zlatnom dvoranom orile su se poznate pjesme poput Mura, Mura, Međimurje, kak si lepo zeleno, Ljubav se ne trži, Nega sonca, nit meseca, kao i arija V Kotoribi cug mašina fučnula & Baruš o Barica u aranžmanu Alexa Pashkova.

Orio se i gromoviti pljesak razdragane publike koja, ponesena glazbom, nije mogla sakriti svoje oduševljenje izvedbom. Užitak je bio još veći jer je korištenje mobitela apsolutno zabranjeno tijekom koncerta kako ništa ne bi odvlačilo pažnju glazbenicima, ali i gledateljima.



Ovaj je koncert ujedno i početak svjetske turneje na kojoj će međimurska popevka i hrvatska glazba odjeknuti na najvećim svjetskim pozornicama.

Mora se priznati, Beč i Zlatna dvorana joj baš dobro stoje.

