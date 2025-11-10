Galerija 0 0 0 0 Glavni grad Njemačke upušta se u veliki zeleni projekt, prenosi HINA. U sljedećih 15 godina u Berlinu će biti posađeno na stotine tisuća novih stabala, a sve s ciljem da grad do 2040. godine dosegne broj od milijun stabala – više nego dvostruko u odnosu na sadašnje stanje.

Ovaj ambiciozni plan dio je zakona o prilagodbi klimatskim promjenama koji je potekao od građanske inicijative BaumEntscheid. Ovaj ga je tjedan s velikom većinom usvojila njemačka vlada, a protiv je glasala jedino krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD).

Uz sadnju stabala predviđene su i dodatne mjere: stvaranje novih zelenih površina, učinkovitije korištenje kišnice te ulaganja u infrastrukturu koja će grad učiniti otpornijim na posljedice globalnog zatopljenja. Ukupni trošak projekta procjenjuje se na 3,2 milijarde eura.

Predstavnici inicijative BaumEntscheid smatraju usvajanje zakona ključnim korakom prema zelenijem i održivijem Berlinu. Glasnogovornik inicijative Heinrich Strössenreuther naglasio je kako provedba mora započeti bez odgode: „Vrijeme je važan faktor u prilagodbi klimatskim promjenama“, upozorio je.

Oporbeni zastupnik Benedikt Lux iz Zelenih pozvao je saveznu vladu da što prije krene u provedbu zakona jer, kako je rekao, „puki zakon neće sam od sebe natjerati drveće da raste“.

