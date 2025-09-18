Ako ste u potrazi za mjestom gdje se spajaju priroda, opuštanje i zabava za cijelu obitelj, dovoljno je samo 40 minuta vožnje od Zagreba. U srcu Hrvatskog zagorja, podno pitomih Medvedničkih obronaka, nalaze se Terme Jezerčica, destinacija koja je jednako privlačna obiteljima s djecom, zaljubljenicima u wellness, ali i svima koji vole aktivan odmor na svježem zraku.

Ponuda koja je trenutno dostupna na portalu Crno jaje, uključuje 3 dana i 2 noćenja za 4 odrasle osobe i 2 djece do 12 godina u moderno opremljenoj mobilnoj kućici Exclusive, uz neograničeno korištenje bazena, fitness centra, organizirane dječje sadržaje poput mini diska i filmskih večeri, a sve to već od 220 eura.

Mobilne kućice Exclusive, veličine 36 m², nude sve što vam treba za udoban boravak: dvije spavaće sobe, dnevni boravak s dodatnim ležajem, dvije kupaonice, potpuno opremljenu kuhinju i prostranu natkrivenu terasu. Idealno mjesto za jutarnju kavu dok se djeca već spremaju za nove vodene avanture.

Glavni adut Termi Jezerčica svakako je unutarnji i vanjski vodeni park s prirodnom termalnom vodom koja izvire na 38 stupnjeva. Unutarnji dio otvoren je tijekom cijele godine i nudi plivački i hidromasažni bazen, bazen za bebe te dječji bazen s toboganima. Vanjski park ljeti i u rujnu oduševljava spray parkom, velikim bazenima, masažnim topovima i čak šest tobogana koji jamče sate i sate smijeha.

Osim zabave, termalna voda poznata je i po svojim ljekovitim svojstvima pa odrasli mogu spojiti relaksaciju i zdravlje. Posebno su popularne vježbe u vodi pod vodstvom fizioterapeuta koje se održavaju svaki radni dan.

Terme Jezerčica nisu samo mjesto za kupanje, one su i idealna polazišna točka za istraživanje Zagorja. U blizini se nalaze poznate destinacije poput Gornje Stubice s Muzejom seljačkih buna, dvorca Oršić i monumentalnog spomenika Matiji Gupcu, dok je nekoliko minuta vožnje dalje i Marija Bistrica, najpoznatije hrvatsko svetište. Ljubitelji prirode mogu uživati u šetnjama i planinarenju po Medvednici, a gurmani u nezaobilaznim zagorskim štruklima i domaćim vinima.

Kombinacija moderne udobnosti, beskrajne vodene zabave i netaknute zagorske prirode čini Terme Jezerčica savršenim mjestom za jesenski obiteljski odmor. Djeca će uživati u animacijama, toboganima i disco večerima, a roditelji u wellnessu i gastronomiji. Sve to na samo pola sata od gradske vreve Zagreba.

