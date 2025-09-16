Galerija 5 5 5 5 Ako tražite idealan rujanski vikend pun domaćih mirisa, okusa, šetnji prirodom i zanimljivih događanja za sve generacije Gorski kotar vas poziva na dva mirisna dana puna doživljaja!

U subotu i nedjelju, 20. i 21. rujna 2025., dva mala pitoreskna goranska naselja: Brod Moravice i Brod na Kupi postaju domaćini veselih, opuštenih i sadržajnih manifestacija koje slave ono najbolje što jesen nudi: šljive i jabuke. No, ne radi se samo o voću, nego o čitavoj paleti doživljaja koji vas vode kroz prirodu, povijest, običaje i okuse ovoga kraja.

Subota, 20. rujna – Dan šljiva u Brodu Moravicama

Mirisi šljiva, voćne rakije i kolačića, lagani povjetarac s vidikovca Špičasti vrh tako počinje najljepši jesenski dan u Brodu Moravicama.

Ako želite biti aktivni pridružiti ćete se obiteljskom planinarenju prema Špičastom vrhu uz licencirane vodiče iz Lynx and Fox ekipe, a sve se nastavlja u centru mjesta u parku uz bogat sajam domaćih proizvoda, kulturno-umjetnički program i mnogo malih užitaka: kokteli, demonstracija pečenja rakije i kuhanja pekmeza, ogromna štrudla koju rade vješte ruke domaćih umirovljenica, radionice za djecu i izložbeni postavi koji oživljavaju prošlost.

U radioničkom kutku “Ceker kutak”, djeca i odrasli mogu oslikati vlastitu platnenu vrećicu, koja će im kasnije poslužiti za kupovinu na sajmu ili kao suvenir s događaja. Zabavni dio programa donosi glazbu uživo, dok cijeli dan teče u znaku šljive – njezinih mirisa, boja, tekstura i tradicije.

Cijeli program i detalji planinarskog izleta dostupni su ovdje.

Lokacija: Centar Broda Moravica (park)

Vrijeme: 10:00 – 17:00 sati (planinarenje počinje u 10:00 sati)

Više info i prijave za planinarenje .



Nedjelja, 21. rujna – Dan jabuka u Brodu na Kupi

Dan kasnije, sve se seli u Brod na Kupi, gdje se u podnožju moćnog Kaštela Zrinskih odvija još jedno slatko malo jesensko događanje – ovaj put u znaku jabuke.

Manifestacija počinje jutarnjom degustacijom delicija od jabuka i pićem dobrodošlice, a potom slijedi lagana šetnja kraj rijeke Kupe i Kupice uz lokalne lisice - licencirane vodičice iz Lynx and Fox. Staza vodi kroz Vilinski gaj, prelazi viseći most, prolazi poučnom stazom medvjeda, a završava s posjetom utvrdi koju su stoljećima čuvale moćne obitelji, a danas njen edukativni sadržaj kreira Prirodoslovni muzej Rijeka u obliku stalnog postava "Divljina s pogledom na more".

Tura je prikladna i za djecu i za odrasle, šetnja traje oko sat i pol u laganom tempu, uz vođenje, priče i zanimljivosti iz prirode i povijesti. Nakon povratka – jabuke ne prestaju iznenađivati: glazba uživo, štandovi s domaćim proizvodima, štrudla od jabuka, a za najmlađe kreativni kutak u prostoru kaštela i slobodna igra na sigurnom prostoru. Za dobru i zabavnu atmosferu se brine show band Promili koji će svirati tijekom dana, dok Prirodoslovni muzej Rijeka omogućuje besplatan ulaz u Kaštelu Zrinskih, što je savršena prilika za spoj znanja i zabave!

Lokacija: Centar Broda na Kupi, ispred Kaštela Zrinskih

Vrijeme: od 10:00 sati

Kotizacija za vođenu šetnju i degustaciju: 10 eura za odrasle / 5 eura za djecu do 12 godina

Više info i prijave za šetnju .

Ovi događaji idealni su za sve koji žele provesti dan u prirodi, probati nešto domaće i fino, prošetati, popričati s lokalnim proizvođačima i možda otkriti novo omiljeno mjesto za vikend bijeg. Bilo da dolazite sami, s djecom, prijateljima ili u paru Brod Moravice i Brod na Kupi vas čekaju s toplom dobrodošlicom, mirisima kuhinje i zvucima šume i glazbe.