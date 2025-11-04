Zima ne mora značiti dosadu i sivi raspored između posla i kauča. Kad padne temperatura, a dani postanu kratki, to je idealan trenutak da spakirate torbu i pobjegnete negdje gdje topla voda, miris mora ili dobro vino vraćaju životnu energiju. Na portalu Crno jaje pronašli smo ponude koje nude upravo to, savršenu kombinaciju opuštanja, gastronomije i doživljaja.

Za one koji sanjaju o moru, ali bez gužve

Zimi Jadran postaje tiši, ali nikad ljepši. U Selcu, jednom od najšarmantnijih mjesta Kvarnera, more poprima srebrnasti ton, a šetnja uz obalu ima terapeutski učinak. Hotel Marina 4* nudi idealan obiteljski odmor uz 3 dana i 2 noćenja s polupansionom, bazen i fitness te popuste na masaže i saune.

Ako ste više za otočki mir, u Malinskoj na Krku čeka vas Hotel Malin 4*. Ovo staro ribarsko mjesto danas je elegantno ljetovalište, ali i idealna zimska oaza s mirisom mora i maslina. “Olive Touch” večera i wellness tretmani dočarat će vam pravu mediteransku aromaterapiju.

U Rovinju, gradu koji i u studenom miriše po borovima i tartufima, čeka vas dvojac iz snova - Hotel Eden 4* za klasičan wellness odmor u prirodi Zlatnog rta te Hotel Lone 5* za one koji vole luksuz i dizajn. Rovinj zimi ima poseban mir, a pogled na staru jezgru i valove koji zapljuskuju stijene dovoljan je razlog za dolazak.

A ako vam treba potpuno isključenje, Supetar na Braču idealan je izbor. Hotel Osam 4* nudi “Chocolate & Wine” paket koji donosi pogled na more, bocu vina, kutiju čokolade i unutarnji bazen. Otok u zimskom snu, bez turista, s mirisom mora i borova – to je pravi luksuz.

Za ljubitelje wellnessa i toplih termi

Kad se Zagreb obavije maglom, pravi znalci znaju kamo krenuti, a to je prema termalnim izvorima. U Rogaškoj Slatini, elegantnom slovenskom lječilištu s tradicijom dužom od 400 godina, wellness ima aristokratski šarm. U Grand Hotelu Sava 4* možete birati između božićne bajke sa svečanom večerom i novogodišnjeg paketa s plesom i wellness & spa zonom. Grad poznat po vodi Donat, bogatoj magnezijem, i danas privlači goste koji traže zdravlje, mir i eleganciju.

Za one koji traže “dobru feštu”

Ako mislite da je zima rezervirana samo za tihe wellness vikende, Podravina će vas razuvjeriti. U Đurđevcu, gradu poznatom po legendi o picokima i svojoj maloj “pustinji” – hrvatskoj Sahari, zabave se ne propuštaju. Hotel Picok 4* nudi dva paketa: legendarno Martinje s krštenjem mošta i glazbom uživo te doček Nove godine 2026. uz bogati program i wellness. A za one koji više vole Zagorje i note tamburice, Stubičke Toplice i Hotel Matija Gubec donose vikend s koncertom Miroslava Škore, polupansionom, kupanjem i masažama. Uz planine i termalnu paru, ovo je onaj pravi “vikend za dušu i tijelo”.

Poželite li istražiti više ponuda za period ispred nas, zaputite se do portala Crno jaje gdje vas očekuje zaista impresivan broj odličnih ponuda.

