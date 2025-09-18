Galerija 21 21 21 21 U bajkovitom krajoliku sjevernog Međimurja, među zelenim brežuljcima na kojima se izmjenjuhu šume i uredni vinogradi, smjestila se čarobna kućica za odmor. Holiday Home Forest Inn savršen je izbor za sve one koji traže bijeg od gradske vreve, ali ne žele se odreći udobnosti, sadržaja i topline doma.

Ova tradicionalna kuća, okružena šumom i prostranim imanjem svojim gostima daje potpunu privatnost i mir koji remeti samo cvrkut ptica. Potpuno renovirana unutrašnjost odiše toplinom, a pažnju privlače birani detalji.

Holiday Home Forest Inn može ugostiti do 5 osoba. Ima dvije spavaće sobe, udoban dnevni boravak, potpuno opremljena kuhinja te moderno uređena kupaonica s tušem i hidromasažnom kadom. Kuća ima i klima-uređaj i peć na drva, pa je se u njoj može uživati u svako doba godine.

U kući je dostupan je WiFi i TV s brojnim sadržajima.

Gosti se mogu zabavljati i uz mini biljar, stolni nogomet, društvene igre i knjige. Na prostranoj terasi je vanjski jacuzzi s drvenim ložištem, a i čitava okućnica s fire pitom, ležaljkama, ljuljačkama i prekrasnim pogledom, u svakom je kutku uređena za opuštanje.

Lokacija kuće savršena je za bijeg od svakodnevice. Ona je dovoljno udaljena da se odmorite svega, a opet dovoljno blizu za uzbudljive izlete u okolici. Kuća se nalazi samo četiri kilometra od najsjevernije točke Hrvatske i Mlina na Muri, a u blizini su i brojni restorani s lokalnim specijalitetima i i viniarije sa sjajnim međimurskim vinima.

Ljubitelji prirode i aktivnog odmora mogu istraživati više od 800 kilometara biciklističkih i 300 kilometara pješačkih staza, posjetiti obližnje vidikovce i adrenalinske parkove.

Oni koji su ovdje boravili ne kriju oduševljenje – ističu čistoću, funkcionalnost i estetiku interijera, ali prije svega ljubaznost i srdačnost domaćina. Kalendar sa slobodnim datumima, cijene noćenja i detalje ponude možete pronaći na Bookingu.

