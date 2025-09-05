Galerija 12 12 12 12 Forest house Niko šarmantna kuća za odmor u mjestu Johi kraj Bosiljeva, savršena za punjenje baterija i istinski predah u prirodi – kad god vam zatreba. Smjestila se na kraju šumske ceste, samo pedesetak metara od divne rijeke Kupe, u savršenom miru i bez susjeda, ako ne računate vjeverice, ptice i srne. Ovdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji.

Forest house Niko savršeno je mjesto za sve koji traže spoj komfora, prirode i potpune privatnosti. Kuća se nalazi na osami, okružena gustom šumom i udaljena od buke i prometa, a ipak na praktičnoj lokaciji – samo 7 kilometara od izlaza Bosiljevo s autoceste, na pola puta između Zagreba i Rijeke.

Forest house Niko može primiti do 5 osoba, a interijer kuće odiše toplinom, miriše na drvo i promišljenim vas detaljima podsjeća na dom. Gostima su na raspolaganju potpuno opremljena kuhinja (hladnjak, pećnica, perilica posuđa, mikrovalna, aparat za kavu…), spavaća soba, kupaonica s WC-om te dodatna prostorija s perilicom i sušilicom rublja.

Kuća ima centralno grijanje i kamin na drva za ugodne večeri uz Netflix i čaj, Smart TV, WiFi, klimu, društvene igre za djecu – sve što vam treba za udoban boravak.

Vanjski prostor pravi je mali raj: velika ograđena okućnica idealna je za djecu i kućne ljubimce, s dječjim igralištem i spravama za vježbanje, dok se odrasli mogu opustiti u jacuzziju, sunčati na ležaljkama ili pripremiti obrok u vanjskoj pečenjari i krušnoj peći.

Gosti ističu toplu dobrodošlicu, čistoću i uređenost kuće, a na platformi Booking.com ona ima besprijekornu ocjenu – 10. “Oduševilo nas je sve – od ugodnog kamina, preko jacuzzija, do ljubaznih domaćina i prirodnog okruženja koje liječi dušu. Vratit ćemo se sigurno,” komentar je koji sažima sve druge.

