Ono što ovu piletinu u umaku od vrhnja i vina čini neodoljivom nije samo savršena kombinacija okusa nego i način na koji se sve kuha u jednoj tavi. Manje posuđa, više vremena za uživanje.
Gljive, začinsko bilje i vino stapaju se u ukusan umak koji ćete poželjeti pojesti „na prst“, ali vjerujete i s kruhom je jednako dobar, a prženi komadići pršuta neočekivano su iznenađenje u finom, svilenkastom umaku.
Poslužite ovu piletinu s pireom od krumpira ili buče, rižom ili jednostavno, samo s kruhom. Ovo je jelo odlično za fini ručkak kojim ćete impresionirati goste, ali toliko je jednostavno i brzo da ga možete spremiti i samo za sebe i svoju obitelj i - usred radnog tjedna.
Piletina u umaku od gljiva i vina - sastojci:
- 450 g fileta pilećih prsa
- sol
- papar
- 40 g glatkog brašna
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica luka u prahu
- 1/2 čajne žličice paprike u prahu
- 1 prstohvat kajenskog papra
- 90 g pršuta
- 40-50 g maslaca
- 150 g šampinjona, narezanih
- 2 ljutike, nasjeckane
- 2 žlice svježih listova timijana (2 čajne žličice sušenih)
- 1 žlica svježe nasjeckane kadulje (1 čajna žličica sušene)
- 250 ml suhog bijelog vina
- 250 ml pilećeg temeljca
- 120-150 ml slatkog vrhnja, prema potrebi
- 50 g ribanog Gruyèrea
Piletina u umaku od gljiva i vina - priprema:
- Začinite piletinu solju i paprom. U plitku zdjelu stavite brašno, češnjak u prahu, luk u prahu, papriku i kajenski papar. Uvaljajte piletinu u tu mješavinu da je obloži sa svih strana.
- Rasporedite pršut u veliku tavu i pržite ga na srednje jakoj vatri dok ne postane hrskav sa svih strana, oko 5 minuta. Izvadite iz tave i ostavite sa strane.
- U istu tavu dodajte otprilike trećinu maslaca i piletinu. Pecite s obje strane dok ne dobije boju, 3-5 minuta sa svake strane. Dodajte još trećinu maslaca i pustite da se otopi i prži, oko 2 minute, pa izvadite piletinu iz tave.
- Dodajte gljive i pržite bez miješanja oko 5 minuta. Dodajte preostali maslac, ljutiku, majčinu dušicu, kadulju i prstohvat soli i papra. Promiješajte i pržite još 5 minuta, dok se gljive ne karameliziraju.
- Dodajte vino, zatim i temeljac. Kuhajte 5 minuta pa ulijte vrhnje. Vratite piletinu u tavu. Ako je umak previše gust, dodajte još 1-2 žlice brašna. Pospite Gruyèreom. Kuhajte još 5 do 10 minuta, dok se sir ne rastopi. Maknite s vatre. Kušajte i po potrebi dosolite. Pospite hrskavim pršutom i svježim začinskim biljem.
- Poslužite piletinu s hrskavim kruhom i uživajte.
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj +1