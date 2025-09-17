Ono što ovu piletinu u umaku od vrhnja i vina čini neodoljivom nije samo savršena kombinacija okusa nego i način na koji se sve kuha u jednoj tavi. Manje posuđa, više vremena za uživanje.

Gljive, začinsko bilje i vino stapaju se u ukusan umak koji ćete poželjeti pojesti „na prst“, ali vjerujete i s kruhom je jednako dobar, a prženi komadići pršuta neočekivano su iznenađenje u finom, svilenkastom umaku.

Poslužite ovu piletinu s pireom od krumpira ili buče, rižom ili jednostavno, samo s kruhom. Ovo je jelo odlično za fini ručkak kojim ćete impresionirati goste, ali toliko je jednostavno i brzo da ga možete spremiti i samo za sebe i svoju obitelj i - usred radnog tjedna.

Piletina u umaku od gljiva i vina - sastojci: 450 g fileta pilećih prsa

sol

papar

40 g glatkog brašna

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica luka u prahu

1/2 čajne žličice paprike u prahu

1 prstohvat kajenskog papra

90 g pršuta

40-50 g maslaca

150 g šampinjona, narezanih

2 ljutike, nasjeckane

2 žlice svježih listova timijana (2 čajne žličice sušenih)

1 žlica svježe nasjeckane kadulje (1 čajna žličica sušene)

250 ml suhog bijelog vina

250 ml pilećeg temeljca

120-150 ml slatkog vrhnja, prema potrebi

50 g ribanog Gruyèrea Piletina u umaku od gljiva i vina - priprema: Začinite piletinu solju i paprom. U plitku zdjelu stavite brašno, češnjak u prahu, luk u prahu, papriku i kajenski papar. Uvaljajte piletinu u tu mješavinu da je obloži sa svih strana. Rasporedite pršut u veliku tavu i pržite ga na srednje jakoj vatri dok ne postane hrskav sa svih strana, oko 5 minuta. Izvadite iz tave i ostavite sa strane. U istu tavu dodajte otprilike trećinu maslaca i piletinu. Pecite s obje strane dok ne dobije boju, 3-5 minuta sa svake strane. Dodajte još trećinu maslaca i pustite da se otopi i prži, oko 2 minute, pa izvadite piletinu iz tave. Dodajte gljive i pržite bez miješanja oko 5 minuta. Dodajte preostali maslac, ljutiku, majčinu dušicu, kadulju i prstohvat soli i papra. Promiješajte i pržite još 5 minuta, dok se gljive ne karameliziraju. Dodajte vino, zatim i temeljac. Kuhajte 5 minuta pa ulijte vrhnje. Vratite piletinu u tavu. Ako je umak previše gust, dodajte još 1-2 žlice brašna. Pospite Gruyèreom. Kuhajte još 5 do 10 minuta, dok se sir ne rastopi. Maknite s vatre. Kušajte i po potrebi dosolite. Pospite hrskavim pršutom i svježim začinskim biljem. Poslužite piletinu s hrskavim kruhom i uživajte.

