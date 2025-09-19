Galerija 1 1 1 1 Pššš! Pcsss! Cccc! Fšaaaw!, kako god ga zapisali – radi se o šuštavom zvuku koji povezujemo uz prvi gutljaj hladnog pića iz netom otvorene limenke. Asocira nas na ljeto, utakmice, roštilje i zabave raznih vrsta, a nastaje u suradnji lima, mjehurića i jezičca na vrhu koji se naziva – sntntn.

Ne radi se o tipfeleru, ova neobična riječ doista postoji, a kako je ušla u uporabu nitko sa sigurnošću ne može znati. Čini se izglednim da je osmišljena upravo na kakvoj zabavi, nakon dovoljno popijenih limenki, a nakon što se našla na Wikipediji, nije dugo trebalo da pronađe put do forumskih čajanki i internetskih portala.

Korisnici neobične riječi tvrde da je sntntn most između zvuka i jezika, odnosno onomatopejska riječ. A na pitanje kako je nastao taj metalni otvarač neobičnog imena, razni izvori spominju 1959. godinu, kad je Ermal C. Fraze, izumitelj iz Daytona (Ohio), otišao na piknik – i nije mogao otvoriti pivo jer je zaboravio otvarač za limenke. Nekako je uspio probušiti konzervu, a nakon toga je počeo razmišljati o samootvarajućem mehanizmu.

Limenke i otvarači – kratka povijest

Tijekom Francuske revolucije, Napoleon Bonaparte ponudio je novčanu nagradu za rješenje problema kvarljivih zaliha hrane. Petnaest godina kasnije, kuhar Nicolas Appert izumio je prvi hermetički zatvoreni stakleni spremnik. Te iste godine, 1810., Englez Peter Durand patentirao je limenke obložene kositrom.

Rane limenke otvarale su se čekićem i dlijetom, a u 19. stoljeću, Amerikanac Ezra J. Warner izumio je prvi otvarač za konzerve – nazubljeni nož koji bi izrezao krug oko ruba. Patentirao ga je 1858. godine. Godine 1926., Charles A. Bunker patentirao je moderni otvarač za konzerve koji uklanja cijeli poklopac – korisno za grah, ali nepotrebno za pivo. U 1950-ima limenkama bi se napravile dvije rupice: jedna za ispijanje, druga za protok zraka, no Frazeov izum svima je pojednostavio život.

Limenke - 5 (Foto: Shutterstock)

Sve zbog jedne zakovice

"Nisam izmislio lako otvarajuću limenku", rekao je Fraze za New York Times 1963. godine, dodajući: “Ljudi su na tome radili od 1800-ih. Ja sam samo osmislio način pričvršćivanja jezička na limenku“. Naime Fraze je rješenje pronašao u zakovici – malom metalnom čavliću koji spaja jezičak s limenkom. Kad se povuče prema gore, jezičak se pretvara u polugu koja probija prethodno urezanu rupicu na vrhu limenke – baš tamo gdje prislonite usne. No za razliku od današnjeg, taj bi otvarač često završio na podu – na ulicama, plažama, pločnicima.

Fraze je svoj dizajn prodao Alcoa kompaniji, koja ga je prvi put koristila na limenkama Iron City Beer. U vrijeme između 1960-ih i ranih 1970-ih, takav otvarač je postao standard u cijelom svijetu.

Odvojivi otvarač nije bio najsretnije rješenje jer je zazivao ozljede. Ljudi bi često ubacili jezičak u limenku kako ga ne bi bacali okolo – što su čak preporučivali i ekolozi – ali to je dovodilo do hitnih operacija jer bi ljudi slučajno progutali metal.

Godine 1976., Daniel F. Cudzik iz Reynolds Metal Co. patentirao je ono što danas znamo kao jezičak koji ostaje na limenci (ili sntntn). Ne otkida se, već se samo podigne i preklopi natrag. Godinu dana kasnije, Fraze je patentirao svoju verziju – no patentna bitka na kraju je pripala Cudziku. Unatoč svemu, Fraze je ostao tvorac prepoznatljivog „pcsss“ zvuka, i radio na čelu svoje firme Dayton Reliable Tool do smrti 1989. godine.

