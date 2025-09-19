Galerija 3 3 3 3 Prije samo 20 godina Didim je bio gradić, a danas je jedno od glavnih ljetovališta na egejskoj obali Turske do kojeg se jednostavno stiže od aerodroma u Bodrumu i Izmiru. Najviše pozornosti plijeni odmaralište Altınkum – ili u prijevodu: Zlatni pijesak, koji se ugnijezdio u zaljevu okruženom brežuljcima. Poznat je po čistom moru, koje ponosno nosi svoju plavu zastavu kao dokaz. Iako još uvijek relativno malen, brzo raste zahvaljujući sve većoj popularnosti. Uz obalu ćete pronaći brojne kafiće i restorane koji živnu u vrijeme ljetne sezone. Stariji dio grada udaljen je oko 20–25 minuta od obale.

No Didim je puno više od mora i pijeska. U prošlosti je taj kraj bio poznato proročište. Najpoznatija građevina Didima je Apolonov hram – jedno od najvećih svetišta antičkog svijeta u koje su dolazili ljudi iz cijelog Mediterana. Iako nikada nije dovršen, hram je i danas impresivan zahvaljujući monumentalnim stupovima i ornamentima.

Na istraživanje zove i antički grad Milet nedaleko od Didima – kolijevka filozofije i znanosti u kojoj su djelovali mislioci poput Talesa, Anaksimandra i Anaksimena. Grad je imao impresivno kazalište, stadion, terme i luku.

Otok Tavşan osobito privlači ljubitelje fotografije, koji ondje dolaze snimati spektakularne zalaske sunca. Taj mali „zečji otok“ u prijevodu s turskog, povezan je s kopnom prirodnim nasipom. Posjetitelji mogu do njega doći pješice kroz plićak koji dopire do gležnjeva.

Didim - 3 (Foto: Shutterstock)

Od jezera do kanjona

Nedaleko od Didima smjestilo se Bafsko jezero, okruženo planinama i maslinicima - zaštićeno područje koje obožavaju ljubitelji prirode, a osobito ptica jer ih ondje mogu nesmetano promatrati. Uz obalu se nalaze i ostaci antičkih naselja, samostana i bizantskih crkava.

Kao prijedlog za izlet, ondje je i kanjon İkizdere, poznat po strmim stijenama koji predstavlja idealno mjesto za ljubitelje planinarenja. U okolici su i termalni izvori, koji se koriste još od antičkih vremena za liječenje različitih bolesti i tegoba.

U blizini su i dva aqua parka – manji pokraj Didima i najveći u Europi kod Kuşadasıja. U svakom slučaju, odvede li vas znatiželja prema turskom Didimu, lako možete pronaći aktivnosti prema vlastitom guštu – bilo da krenete putevima prošlosti i drevnim ruševinama, prirodnim ljepotama ili odlučite ljenčariti na zlatnom pijesku i istraživati okuse i mirise Mediterana.

