Galerija 0 0 0 0 Kad se ljeto lagano povlači, a more i dalje ostaje toplo, pravo je vrijeme za obiteljski bijeg na more. Na poluotoku Punta Skala u blizini Zadra, u luksuznom Falkensteiner Family Hotelu Diadora 5*, očekuje vas jedinstveno iskustvo odmora u kojem se spajaju opuštanje, zabava i beskrajne dječje avanture.

Bez obzira birate li tjedan ili vikend, Crno jaje vam donosi jesensku ponudu koja omogućuje 3 dana i 2 noćenja s polupansionom za dvoje odraslih i jedno ili dvoje djece do 12 godina, sve uz cijene od 480 eura za boravak kroz tjedan ili 500 eura za vikend boravak. U cijenu je uključeno korištenje luksuznog Aquapura SPA centra, a gosti ostvaruju i 20 % popusta na tretmane.

Hotel stvoren za obitelji

Diadora je pravi mali svijet u kojem se roditelji mogu opustiti, a djeca prepustiti pustolovini. Od 230 modernih soba svaka je prilagođena obiteljima: s dodatnom dječjom sobom, sigurnosnim detaljima poput ogradica na krevetima i svijetlim interijerima u kojima se osjećate kao kod kuće. Najmlađi ovdje imaju VIP tretman. Više od 30 animatora brine se da djeci nikada ne ponestane zabave, a roditelji konačno mogu uživati u zasluženom odmoru.

Otkrijte Falkyland, svijet dječje mašte

Prava zvijezda hotela je Falkyland, ogroman dječji svijet od 1250 četvornih metara s kinom, disco zonom, kreativnim radionicama, kuhinjom za male master chefove, soft play prostorima, unutarnjim bazenima i čak vanjskim zidom za penjanje visokim 13 metara. Tu su i Valo Jump i Valo Climb - interaktivne igre koje spajaju kretanje i tehnologiju.

Za tinejdžere su pripremljene posebne zone s igrama, laser tagom i kvizovima, dok najmlađi uživaju u maštovitim igraonicama i edukativnim programima.

Oaza opuštanja i vrhunska kuhinja

Roditeljima je na raspolaganju Aquapura SPA koji se proteže na čak dvije tisuće metara kvadratnih s unutarnjim i vanjskim bazenima, saunama, fitness zonom i brojnim beauty tretmanima. Za zajedničke trenutke tu su obiteljski bazeni s toboganima, a gastronomska ponuda hotela temelji se na kombinaciji mediteranskih i internacionalnih okusa uz naglasak na svježe, lokalne namirnice. Posebna briga posvećena je dječjem jelovniku, zdravom, raznolikom i zabavnom.

Jesen na moru ima poseban šarm, dani su i dalje sunčani, more toplo, a gužve polako nestaju. Punta Skala, poluotok na kojem se smjestio hotel, jedno je od najljepših mjesta zadarske rivijere. S jedne strane pruža se pogled na beskrajno plavetnilo Jadrana, a s druge na Velebit koji posebno dolazi do izražaja u zalasku sunca. Do Zadra je svega petnaestak minuta vožnje, pa možete iskoristiti priliku za šetnju njegovim povijesnim ulicama, uživanje u Pozdravu Suncu ili slušanju Morskih orgulja.

