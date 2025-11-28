U samom srcu Zagreba, u jednoj od najposebnijih gradskih ulica – Radićevoj 11 – otvorio se Dr. Pigley Food Clinique, nova gastronomska adresa koja spaja tradiciju, suvremenost i istinsku strast prema domaćim proizvodima vrhunske kvalitete.

Ovaj prepoznatljivi hrvatski brend, prisutan na tržištu već 20 godina, poznat po proizvodnji čvaraka, svinjske masti i proizvoda od čvaraka, sada predstavlja koncept koji nadilazi klasičnu trgovinu. U novom prostoru čvarci dobivaju sasvim novo ruho uz sljubljivanje vina i čvaraka, moderni mali zalogaji iznenađuju okusom te pružaju jedinstven doživljaj u kojem se tradicija susreće s modernim pristupom gastronomiji.

Pr (Foto: PR)

Ovaj boutique prostor zamišljen je kao mjesto susreta – otvoreno za kupce, prijatelje brenda, znatiželjnike i sve one koji u hrani traže autentičnost. Mjesto u kojem se čvarci mogu kušati na nove načine, otkrivati neočekivane kombinacije te upoznati cijelu priču koja stoji iza Dr. Pigley filozofije – poštivanje tradicije, ručna priprema, prirodni sastojci i vrhunska kvaliteta bez kompromisa.

Pr (Foto: PR)

Osim najpoznatijih Dr. Pigley proizvoda – čvaraka, masti, delikates stisnutih čvaraka, namaza i specijaliteta bez aditiva, konzervansa i glutena – u ponudi se nalaze i pažljivo odabrani proizvodi malih hrvatskih proizvođača kao što su OPG Matulić, Philipecz, Row Spirit, Olynthia, Korijen rakija, Tomac, Kota i ostali koji će tek započeti svoje putovanje zajedno s Dr. Pigleyom, čineći novi prostor živim mjestom novih suradnji i prijateljstava. Time Dr. Pigley simbolično povezuje različite dijelove Hrvatske u jednu modernu i ukusnu priču, stvarajući mozaik autohtonih okusa za domaće goste i turiste koji traže autentičan doživljaj Zagreba.

Pr (Foto: PR)

„Otvorenjem Dr. Pigley Food Cliniquea stvorili smo boutique prostor zamišljen kao mjesto susreta – otvoreno za naše dobavljače, vjerne kupce, ljubitelje dobre hrane i sve znatiželjnike koji u gastronomiji traže autentičnost. Više od dva desetljeća usavršavamo recepturu i način pripreme te nudimo svakodnevno svježe, ručno rađene čvarke, bez aditiva i konzervansa. Naša je misija pokazati da čvarci nisu samo sezonska delicija, već nutritivno bogata, prirodna i univerzalno privlačna grickalica za sve generacije, koja se može sljubiti s raznim proizvodima. U razvoju smo brojnih novih proizvoda od čvaraka i svinjske masti, koja je posljednjih godina sve češće prepoznata kao jedna od kvalitetnijih masnoća. Moj tim i ja smo ponosni na ovaj projekt i vjerujemo da je ovo početak brojnih budućih suradnji u Hrvatskoj i diljem svijeta”, istaknuo je Miroslav Mataušić, osnivač i vlasnik brenda.

Pr (Foto: PR)

Dr. Pigley Food Clinique želi svima približiti svoju priču – tko je Dr. Pigley, što predstavlja i zašto je postao nezaobilazno ime među domaćim delicijama. Za svakoga se može pronaći ponešto – za ljubitelje tradicije, za one koji vole moderne twistove i za znatiželjnike željne novih okusa.

Pr (Foto: PR)

„S ponosom vas pozivamo da otkrijete ovaj novi gastronomski kutak u Radićevoj 11 i postanete dio priče u kojoj tradicija dobiva sasvim novo lice. Dobrodošli u Dr. Pigley Food Clinique,“ – dodao je Miroslav Mataušić.