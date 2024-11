Vožnja motorom može biti vrlo izazovna kad vani pada kiša i smanjena je vidljivost. Većina ljudi ostavlja svoje motore u garaži u takvim situacijama jer ne žele riskirati vlastitu sigurnost u prometu – bez obzira koriste li ovo vozilo za odlazak na posao ili na duga putovanja.



No što ako imate Bikerguard?



Riječ je o brisačima namijenjenima za motorističke kacige koji uklanjaju kapljice kiše s vizira i tako poboljšavaju vidljivost vozača na cesti. Izum je to dvojice slovenskih inženjera – Andreja i Petera – koji razvijaju ovaj proizvod još od 2016. godine.



U počecima su se brisači zvali Wipey. Slovenski inovatori pokrenuli su i Kickstarter kampanju za prikupljanje novca za masovnu proizvodnju, no ona nije doživjela mega uspjeh. Ljudi su bili zainteresirani za proizvod, no on nije imao sve željene performanse u tom trenutku.

Komplet Bikerguard lako se može postaviti na bilo koju kacigu i motor (Foto: Profimedia)

A onda su se 2022 godine povezali s Ivom Boscarolom, inovativnim poduzetnika iz Slovenije koji stoji iza tvrtke Pipistrel, i u svega godinu dana napravili su poboljšanu verziju Wipeyja.



Wipey je postao Bikerguard s modernim električnim motorom iz Japana, punjivom baterijom velikog kapaciteta, redizajniranom metlicom brisača i podrškom za daljinsko upravljanje.



Baza za montažu brisača se pričvršćuje na kacigu s pomoću dva vijka i skida po potrebi. Bikerguard dolazi s namjenskim bežičnim upravljačem koji stane na svaki motocikl, a obično se postavlja na dohvat palca za lagano korištenje.



Na raspolaganju su tri različita intervala brisanja – od 1,5 sekundi između zamaha do 10 sekundi – ovisno o intenzitetu kiše i osobnim potrebama. Prodaje se, pak, po cijeni od 399,99 eura .

Biste li ga probali?



Bolja od tablete za spavanje? Traka za glavu koja "liječi" nesanicu +1