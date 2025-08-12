Galerija 0 0 0 0 Poznato nizozemsko brodogradilište specijalizirano za izgradnju luksuznih jahti – Feadship – isporučilo je početkom mjeseca Stellu M.



Riječ je o superjahti koja je duga gotovo 72 metara i prostire se na pet paluba. Ipak, njezina najupečatljivija karakteristika ne može se vidjeti – niti čuti.



Stella M ponosi se niskom razinom buke i vibracija, a graditelji tvrde da je tijekom testiranja dokazano da je praktički tiha. Za ovu nečujnu superjahtu naručitelj je platio 71 milijun eura – njome planira krstariti s obitelji po Mediteranu do kraja ljeta.



Ovaj suvremeni i napredni brod dizajniran od strane studija De Voogt održava jasnu viziju modernog luksuza, istaknuo je glasnogovornik Feadshipa , a njezin izgled opisao kao spoj skandinavske topline i japanskog minimalizma.

Gotovo nečujna superjahta (Foto: Profimedia)

Pogoni je hibridni dizelsko-električni sustav nove generacije koji podržava tišu i čišću plovidbu.

Superjahta je u suradnji s vlasnikom i talijanskim studijom FM Architettura d'Interni uređena i opremljena za obiteljski odmor.



Obuhvaća sedam kabina s velikim prozorima koje su strateški postavljene kako bi se maksimizirala količina prirodnog svjetla. U njenom sklopu nalazi se prostrano sunčalište, bazen dug sedam metara, hidromasažna kada, wellness zona i druge slične luksuzne pogodnosti.



