Galerija Gotovo nečujna superjahta 0 Nečujna superjahta Stella M brodogradilišta Feadship - 2 0 Nečujna superjahta Stella M brodogradilišta Feadship - 3 0 Nečujna superjahta Stella M brodogradilišta Feadship - 1 0 Poznato nizozemsko brodogradilište specijalizirano za izgradnju luksuznih jahti – Feadship – isporučilo je početkom mjeseca Stellu M.

Riječ je o superjahti koja je duga gotovo 72 metara i prostire se na pet paluba. Ipak, njezina najupečatljivija karakteristika ne može se vidjeti – niti čuti.

Stella M ponosi se niskom razinom buke i vibracija, a graditelji tvrde da je tijekom testiranja dokazano da je praktički tiha. Za ovu nečujnu superjahtu naručitelj je platio 71 milijun eura – njome planira krstariti s obitelji po Mediteranu do kraja ljeta.

Ovaj suvremeni i napredni brod dizajniran od strane studija De Voogt održava jasnu viziju modernog luksuza, istaknuo je glasnogovornik Feadshipa, a njezin izgled opisao kao spoj skandinavske topline i japanskog minimalizma.

Gotovo nečujna superjahta Gotovo nečujna superjahta (Foto: Profimedia)

Pogoni je hibridni dizelsko-električni sustav nove generacije koji podržava tišu i čišću plovidbu.

Superjahta je u suradnji s vlasnikom i talijanskim studijom FM Architettura d'Interni uređena i opremljena za obiteljski odmor.

Obuhvaća sedam kabina s velikim prozorima koje su strateški postavljene kako bi se maksimizirala količina prirodnog svjetla. U njenom sklopu nalazi se prostrano sunčalište, bazen dug sedam metara, hidromasažna kada, wellness zona i druge slične luksuzne pogodnosti.

Kako izgleda nečujna superjahta Stella M pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

 

