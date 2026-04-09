Tražite opcije za vaš godišnji odmor za prve dane ljeta? Na pravom ste mjestu, jer upravo vam Crno jaje u suradnji s Alemarisom u Baškoj Vodi donosi posebnu ponudu za odmor uz kristalno čisto more, ugodno za kupanje i miris stoljetne borove šume, a sve bez nesnosnih gužvi i po izvrsnim cijenama.

Zamislite buđenje u modernoj, potpuno renoviranoj Superior obiteljskoj sobi smještenoj u depandansama, tik uz gustu borovu šumu. Ove su sobe dizajnirane po mjeri moderne obitelji, pružajući savršen spoj privatnosti i udobnosti. Svaka jedinica opremljena je vlastitim balkonom, klima-uređajem i modernom kupaonicom, a prostranost sobe tipa osigurava da svatko ima svoj zasluženi mir. To je mjesto gdje ćete uz jutarnju kavu na balkonu slušati samo šum valova i cvrčke, planirajući još jedan dan na nekoj od prekrasnih šljunčanih plaža Baškog Polja.

Glavni razlog zašto je Alemaris favorit za obitelji je njegova potpuna posvećenost svim uzrastima. Dok se roditelji opuštaju u hladovini borova ili rekreiraju na uređenim stazama koje vode sve do Promajne, djeca mogu uživati u dječjem klubu uz stručnu animaciju ili na sportskim terenima za odbojku, košarku i tenis. Gastronomski užici čekaju vas u pansionskom restoranu s modernom terasom, gdje uz večeru možete uživati u najljepšim zalascima sunca na Jadranu.

U suradnji s portalom Crno Jaje, Alemaris Resort donosi ponudu koja obiteljski budžet ostavlja netaknutim, a dvoje djece do 15 godina boravi potpuno gratis. Ponuda uključuje smještaj u Superior obiteljskoj sobi s balkonom, buffet doručak i večeru, neograničenu konzumaciju pića iz automata uz večeru (vino, pivo, voda, sokovi), korištenje sportskih sadržaja te besplatan internet. Ako želite produžiti svoj boravak, dostupne su i opcije za 3 noćenja, kao i termini krajem lipnja.

Bilo da ste ljubitelji aktivnog istraživanja Makarske rivijere, obiteljskih natjecanja na sportskim terenima ili se jednostavno želite isključiti iz svakodnevice, Alemaris Resort u Baškoj Vodi nudi savršeni balans. Spakirajte kofere, povedite djecu i osigurajte svoje mjesto u ovoj mediteranskoj oazi koja svaki trenutak pretvara u čisto uživanje.

Ponuda za termin od 06.06. dostupna je po cijeni od 536 eura, a detalje ponude možete istražiti ovdje.