Galerija 0 0 0 0 Mesoljupci tvrde da je svinjski file najukusniji dio mesa. Ovaj komad mesa obično teži oko 400 grama. S obzirom na to da nema mnogo masnoća, treba ga spremati pažljivo i s ljubavlju. Prije bilo kakve pripreme važno je file očistiti od žilica, a mesu dodati okus. Začiniti se može suhim trljanjem odabranim začinima ili marinadom. Najviše okusa meso će primiti ako očišćeni file uronite u začine i ulje pa stavite u hladnjak preko noći. Lungić je najskuplji dio svinjetine i traži kratku termičku obradu. Nemojte ga isušiti. Naprotiv, najbolje ga je spremiti na sljedeća tri načina:

Tava + pećnica

U vrućoj tavi ili na grilu prepecite svinjski lungić sa svih strana dok ne dobije lijepu tamnosmeđu boju. Nakon toga stavite ga u prethodno zagrijanu pećnicu na oko 180 Celzijevih stupnjeva na petnaestak minuta da se ispeče i njegova unutrašnjost.

Preko mesa stavite aluminijsku foliju i pustite da se sokovi stabiliziraju oko osam minuta (odnosno polovica utrošenog vremena za termičku obradu) prije rezanja i posluživanja. Poslužite s pireom od krumpira ili povrtnom salatom.

Punjenje lungića

Moguće je pripremiti i punjeni lungić, iako neki smatraju da je šteta prerezati takav spektakularni komad mesa prije konzumacije. Ako to želite učiniti, koristite se tehnikom butterfly kako bi se dobio odrezak, a potom ga izravnajte batom.

Meso možete napuniti kombinacijom šunke, sira, gljiva i povrća (po želji), zarolati i zatvoriti čačkalicama pa ispeći na grilu ili u pećnici na već spomenuti način.

Lungić u lisnatom tijestu

Svinjski lungić karamelizirajte na tavici, pa ga još vrućeg premažite senfom. Pustite da se meso u potpunosti ohladi. File omotajte blanširanim listovima špinata, kriškama pršuta i sira (po želji) pa sve zajedno omotajte u plastičnu foliju i stavite u hladnjak na sat vremena.



Tako pripremljeni lungić omotajte razvučenim lisnatim tijestom pa stavite u hladnjak na hlađenje još barem pola sata. Premažite štrucu "umakom" od žumanjka i vode pa stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 45 minuta. Poslužite toplo. Dobar tek!

