1. Tjestenina se uvijek mora kuhati u mnogo vode

Velikim količinama vode potrebno je dulje vremena da se zagriju. Uštedite svoje dragocjeno vrijeme, ali i mjesto na štednjaku. Ne trebate pretjerivati s vodom u kojoj planirate kuhati tjesteninu. Dok god je tjestenina pokrivena vodom, držite stvari pod kontrolom.





Da bi alkohol ispario u potpunosti iz jela, potrebno ga je termički obraditi nekoliko sati. Upravo zato izbjegavajte dodavanje vina i piva u hranu ako znate da će je jesti djeca i maloljetnici.