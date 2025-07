Galerija 8 8 8 8 Turističko središte Pelješca, atraktivno područje općine Orebić i ove godine nakon kupanja i sunčanja na najljepšim plažama nudi vrhunski program. Formula je provjerena – za svakoga ponešto, a program nikad nije bio bogatiji i dulji, traje sve do početka listopada.

Iza nas su već Festivali peljeških kapetana i peljeških okusa, kao i koncert popularnog Harija Rončevića, no već 2. kolovoza u Lovištu nastupa Lidija Bačić, 8. kolovoza u Kuni Mladen Grdović i Kuzma & Shaka Zulu, a 17. kolovoza u središtu Orebića popularni Jole.

Klasika, klape ili folklor?

Orebić, mjesto bogate kapetanske tradicije tijekom ljetnih mjeseci pretvara se u veliku pozornicu. Gotovo svakog dana nešto se zbiva, od Večeri klasične glazbe, Večeri folklora i Zvuka Dalmacije svake nedjelje do 5. listopada uz klape, do vođenih tura ponedjeljkom i tradicionalnih Okusa Pelješca srijedom sve do kraja rujna.

Na području čitave općine Orebić od Trstenika preko Potomja i Kune pa sve do Vignja, Kućišta i Lovišta, Pelješčani i njihovi gosti uživaju na lokalnim festama, ribarskim večerima i sportskim manifestacijama.

U plusu više od pet posto

"Trudimo se osmisliti što raznovrsniji i bogatiji program kako bismo zadovoljili sve ukuse. Orebićko ljeto najbolja je pozivnica da nas posjetite i otkrijete zbog čega je jug Dalmacije tako poseban", poručuje Mladen Đeldum, direktor TZ općine Orebić.

Da gosti vole dolaziti na ovaj dio Pelješca potvrđuju i turistički rezultati. Od početka godine do 15. srpnja na području općine Orebić ostvareno je 338380 noćenja i 54824 dolaska. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je porast od 5,3 posto u noćenjima te od 5,8 posto u dolascima.

Nakon plaže, vrhunski Dingači i Postupi

Uz dobru zabavu i ležerni dalmatinski lifestyle, Orebić je poznat i po lokalnoj kuhinji i vrhunskim plavcima. Na području općine Orebić dva su poznata zaštićena vinorodna položaja - Dingač i Postup, pa se obilazak vinarija ne propušta.

Želite li saznati više o vinogradarstvu i vinarstvu posjetite Muzej pelješke tradicije na Postupu u Mokalu, a bogatu kapetansku povijest otkrit ćete u Pomorskom muzeju u Orebiću.

Surfate li, sigurno ste već bili u Vignju i Kućištu, ako ste ljubitelj outdoora odabrat ćete neku od biciklističkih staza, a ako se želite samo izležavati na plaži i uživati u kupanju, ovo je vaš raj.

