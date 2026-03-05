Ako volite zapečenu tjesteninu sa sirom, svidjet će vam se i ova verzija s brokulom jer donosi savršenu ravnotežu kremaste teksture i k tome još malo zelenog i zdravog. Sitni cvjetići brokule dodaju boju i nutritivnu vrijednost klasičnoj kombinaciji tjestenine i sira, dok dijon senf i prstohvat čilija daju umaku laganu pikantnost i fino zaokružuju okus.

Riječ je o jednostavnom obiteljskom jelu iz pećnice koje se priprema bez puno truda, idealno je za ručak ili večeru i lako se prilagođava vašem ukusu ili sadržaju hladnjaka. Brokulu tako možete zamijeniti graškom, a nedostaje li vam mesa – dodajte nasjeckane slanine. Dobar tek!

Zapečena tjestenina s brokulom i sirom - sastojci: Za umak 50 g maslaca

50 g glatkog brašna

700 ml punomasnog mlijeka

1 češanj češnjaka (zgnječen)

1 čajna žličica dijon senfa

1 prstohvat čili pahuljica (po želji)

225 g ribanog sira (cheddar, emmental, gruyère ili mješavina)

sol

svježe mljeveni papar Za tjesteninu 300 g brokule (razdvojene na male cvjetiće)

250 g tjestenine Za posipanje 25 g ribanog sira Zapečena tjestenina s brokulom i sirom - priprema: U loncu na laganoj vatri otopite maslac. Umiješajte brašno i kuhajte uz stalno miješanje oko 3 minute. Postupno ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje pjenjačom dok ne dobijete glatki, gusti umak bez grudica. Dodajte češnjak, dijon senf i prstohvat čili pahuljica (ako ih koristite). Umiješajte 225 g ribanog sira i miješajte dok se potpuno ne otopi. Posolite i popaprite po ukusu. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Dodajte brokulu i kuhajte 3 minute, tek da omekša, ali zadrži boju. Izvadite brokulu šupljikavom žlicom i dobro ocijedite, vodu sačuvajte za kuhanje tjestenine. U istoj vodi skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, ali 1 minutu kraće nego što je preporučeno kako bi ostala al dente. Ocijedite je, kratko isperite hladnom vodom i ponovno dobro ocijedite. U velikoj zdjeli pomiješajte tjesteninu i brokulu s pripremljenim umakom. Sve prebacite u vatrostalnu posudu veličine otprilike 20 × 30 cm. Pospite preostalim ribanim sirom i pecite 20 – 25 minuta, dok površina ne postane zlatno smeđa i lagano hrskava. Ostavite 5 minuta da se malo ohladi, zatim poslužite.

