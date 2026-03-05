Ako volite zapečenu tjesteninu sa sirom, svidjet će vam se i ova verzija s brokulom jer donosi savršenu ravnotežu kremaste teksture i k tome još malo zelenog i zdravog. Sitni cvjetići brokule dodaju boju i nutritivnu vrijednost klasičnoj kombinaciji tjestenine i sira, dok dijon senf i prstohvat čilija daju umaku laganu pikantnost i fino zaokružuju okus.
Riječ je o jednostavnom obiteljskom jelu iz pećnice koje se priprema bez puno truda, idealno je za ručak ili večeru i lako se prilagođava vašem ukusu ili sadržaju hladnjaka. Brokulu tako možete zamijeniti graškom, a nedostaje li vam mesa – dodajte nasjeckane slanine. Dobar tek!
Zapečena tjestenina s brokulom i sirom - sastojci:
Za umak
- 50 g maslaca
- 50 g glatkog brašna
- 700 ml punomasnog mlijeka
- 1 češanj češnjaka (zgnječen)
- 1 čajna žličica dijon senfa
- 1 prstohvat čili pahuljica (po želji)
- 225 g ribanog sira (cheddar, emmental, gruyère ili mješavina)
- sol
- svježe mljeveni papar
Za tjesteninu
- 300 g brokule (razdvojene na male cvjetiće)
- 250 g tjestenine
Za posipanje
- 25 g ribanog sira
Zapečena tjestenina s brokulom i sirom - priprema:
- U loncu na laganoj vatri otopite maslac. Umiješajte brašno i kuhajte uz stalno miješanje oko 3 minute.
- Postupno ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje pjenjačom dok ne dobijete glatki, gusti umak bez grudica.
- Dodajte češnjak, dijon senf i prstohvat čili pahuljica (ako ih koristite). Umiješajte 225 g ribanog sira i miješajte dok se potpuno ne otopi. Posolite i popaprite po ukusu.
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.
- U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Dodajte brokulu i kuhajte 3 minute, tek da omekša, ali zadrži boju.
- Izvadite brokulu šupljikavom žlicom i dobro ocijedite, vodu sačuvajte za kuhanje tjestenine.
- U istoj vodi skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, ali 1 minutu kraće nego što je preporučeno kako bi ostala al dente.
- Ocijedite je, kratko isperite hladnom vodom i ponovno dobro ocijedite.
- U velikoj zdjeli pomiješajte tjesteninu i brokulu s pripremljenim umakom.
- Sve prebacite u vatrostalnu posudu veličine otprilike 20 × 30 cm.
- Pospite preostalim ribanim sirom i pecite 20 – 25 minuta, dok površina ne postane zlatno smeđa i lagano hrskava.
- Ostavite 5 minuta da se malo ohladi, zatim poslužite.
