Dojma smo kako je ovaj spoj doručka i ručka, nazvan popularno brunch, već godinama pravi pravcati hit. Posebno se to može reći za vikende, kada se lijeno dovučete do lokacije i krene uživanje u nekim finim jajima ili sendviču, obično praćenima svježe cijeđenim sokom. E pa, ovo su samo neka moja mjesta u Zagrebu gdje vas brunch neće razočarati.

Balance

Ova pekara, ili bolje reći zalogajnica smjestila se na Bijeničkoj cesti. Terasa na kojoj možete sjediti je sasvim zgodna, mada ima mjesta i unutra. Meni je pun finih jela poput jaja Benedict, brusketa s avokadom, granole, kombinacija s lososom, no osobno bih preporučio turska jaja, uz koja se poslužuje fini sourdough kruh.





Eggspress

Vlaška ulica mjesto je gdje se nalazi ovaj lokal, koji će rado pohoditi svi jajomani, u koje se i sam ubrajam. Naravno, kako i samo ime jasno govori, ovdje su dostupna jaja na razne načine, tako da je na vama samo da izaberete odgovarajuća.

Dežman bar

Smjestio se u istoimenom prolazu, koji od buke Ilice vodi prema Tuškancu. Iako se radi o mjestu koje poslužuje i ručak i večeru, ovdje se može i fino doručkovati (ali i „brančati“). Jaja Benedict, kajgana, granola, kroasan... samo su dio ponude na ovom mjestu na čijoj je terasi uvijek ugodno ljeti, a u unutarnjem prostoru čim malo zahladi.

Otto & Frank

Čini nam se kako ovaj lokal, smješten u "najturističkijoj" zagrebačkoj ulici, Tkalčićevoj – postoji već oduvijek. Doručak možete naručiti do 12 sati (pa tako ulazi i u kategoriju bruncha) a na raspolaganju su vam zobena kaša, granola, zagrebački doručak, francuski tost… Uglavnom, ako tražite nešto u strogom centru, s ovim nema greške.

Boogie Lab: Kronut pistacija i limun (Foto: Sandro Sklepić)

Boogie Lab

Mjesto koje je hit zadnjih godinu dana (i malo više) svakako je i Boogie Lab, smješten u ulici kneza Borne. Potraga za slobodnim stolom ovdje je realnost, a na brunch meniju dominiraju razne vrste jaja, kao i pekarski proizvodi. Što god naručite nećete pogriješiti, a koliko je Boogie popularan govori i činjenica kako se otvorio još jedan lokal u Arena Centru.

Broom 44

Smješten na glavnoj zagrebačkoj tržnici Dolcu, Broom 44 rado je posjećen od strane lokalaca, ali i turista. Ponuda se ovdje svako malo mijenja i osvježava, no postoji uvijek nekoliko jela poput burrate i jaja na razne načine koja su dostupna tijekom cijele godine. Dodatnu vrijednost daje i fina kava, tako da se ovo mjesto definitivno ne može ignorirati.

Maredo

Restoran poznat po zabavi gdje se jede, pjeva i pleše do sitnih noćnih sati, prije par mjeseci uveo je subotnji i nedjeljni brunch, u razdoblju od 11 do 13 sati. Koncept je ponešto drugačiji nego u ostalim ovdje navedenim mjestima, jer je ovo brunch koji funkcionira po all you can eat principu. Dakle, za 20 € po osobi nećete jesti samo jaja Benedict i razne tostove, već i taquitose, humus, pa čak i sushi. Tko nije bio, neka slobodno ispravi nepravdu…