Blagdanski stol ne mora značiti sate provedene u kuhinji. U danima poput Velikog petka, kada biramo riblja jela, i Velike subote, kada se obitelj polako okuplja uoči Uskrsa, sve više tražimo ravnotežu između tradicije i jednostavnosti.

Jer ono što pamtimo nisu komplicirani recepti — nego zajednički trenuci.

Veliki petak: Riba na stolu, bez kompliciranja

Odresci šarana Panona Mare iz tavice

Riblja jela simbol su Velikog petka, no njihova priprema ne mora biti zahtjevna. Kvalitetna riba, pravilno obrađena i pripremljena, već je pola posla.

Panona Mare nije samo brend – to je priča o ribi uzgojenoj u hrvatskim ribnjacima, o kontroli kvalitete od početka do kraja i o okusu koji vraća povjerenje na obiteljski stol. Spoj tradicije, domaće proizvodnje i suvremenog načina života čini njihov asortiman jednostavnim izborom za svakodnevne obroke i blagdanske prilike. Od svježe ribe i delikatesnih proizvoda do praktičnih smrznutih rješenja – svaki proizvod nosi istu poruku: kvaliteta bez kompromisa.

Fishchips curry sa Raita dipom

Posebno mjesto u ponudi zauzimaju panirani riblji proizvodi iz smrznutog asortimana. Fishchips u tri okusa – slani, pikantni i curry – donose hrskavu teksturu i sočnu unutrašnjost koja osvaja na prvi zalogaj. Fishnuggetsi, u klasičnom obliku ili zabavnim varijantama za najmlađe, pretvaraju svaki obrok u jednostavno i ukusno rješenje koje vole sve generacije. Brzo se pripremaju, a na stolu ostavljaju dojam kao da ste uložili puno više vremena.

Fishchips classic sa Cezar dressingom

Jer kada je sirovina kvalitetna, a proces pažljivo vođen – dobar okus dolazi prirodno.

Hrskava tekstura, sočna unutrašnjost i jednostavna priprema u pećnici, na tavi ili airfryeru čine ih idealnim izborom za obiteljski ručak. Uz kuhani krumpir, svježu salatu ili lagani umak od jogurta i začinskog bilja, blagdanski stol dobiva moderan, ali i dalje tradicionalan karakter.

Za one koji preferiraju klasičniji pristup, tu su i fileti šarana ili dimljeni proizvodi koji se mogu poslužiti kao toplo glavno jelo ili elegantno predjelo.

Namaz od Panona Mare dimljenog šarana pikant

Velika subota: Opušteni zalogaji za druženje

Velika subota često je dan pripreme, ali i spontanih druženja. Upravo tada praktična rješenja dolaze do izražaja.

Fishnuggets kids sa prženim batatom

Riblji zalogaji poput Fishnuggetsa ili hrskavih Fishchipsa savršeni su za “sharing” koncept – uz svježe povrće, domaće umake i lagane proljetne priloge. Posluženi na velikoj dasci ili u rustikalnim zdjelama, pretvaraju se u jednostavan, ali efektan blagdanski buffet.

Fishnuggets classic sa lešo krumpirom, brokulom i tikvicom

Takav pristup znači manje vremena uz štednjak, a više vremena za razgovor, smijeh i uživanje.

Tradicija u suvremenom ruhu

Blagdani su prilika da usporimo. Zato je važno birati proizvode koji jamče sigurnost, kvalitetu i dosljednost – posebno kada je riječ o ribi.

Namaz od Panona Mare dimljenog šarana classic

Kada znamo podrijetlo namirnica i vjerujemo procesu proizvodnje, priprema postaje jednostavnija, a rezultat pouzdan. Upravo takva filozofija stoji iza Panona Mare asortimana.

Ove godine dopustite si jednostavniji pristup.

Fileti šarana Panona Mare u umaku od kopra

Zadržite tradiciju.

Zadržite okus.

I sačuvajte ono najvažnije – vrijeme za obitelj.

Blagdani mogu biti jednostavniji

Ove godine odaberite rješenja koja vam ostavljaju više vremena za ono najvažnije – obitelj, mir i zajedničke trenutke za stolom.

Bruschetta s Panona Mare dimljenim filetom šarana

Panona Mare asortiman ribljih proizvoda spaja tradiciju domaćih ribnjaka, čiste vode i suvremenu, praktičnu pripremu. Bilo da birate Fishchips, Fishnuggets ili pak klasične filete ili odreske šarana, na vašem stolu uvijek će se naći provjerena kvaliteta i puni okus.

Panona Mare - Šaran cijeli očišćeni

Jer blagdani nisu u kompliciranim receptima – blagdani su u zajedništvu.

