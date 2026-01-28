Pečeno pile sininonim je za fini ručak i obiteljske nedjelje, ali mala greška u pripremi može pokvariti i dojam i okus. Dobra stara “hrskavo izvana, meko iznutra”, za piletinu vrijedi dvostruko više i ideal je koji nije uvijek lako postići. Presušeno meso postaje dosadno, a kožica koja je je više kuhana nego pečena trebala bi biti i zakonom zabranjena.

Srećom, najčešću pogrešku pri pečenju pileta, kao i obiteljsku sramotu, možete izbjeći uz jedan jednostavan trik. Logičan je i jednostavan, ne košta ništa osim malo vašeg vremena, a s njime će nehrskava kožica zauvijek postati tek nelijepa uspomena.

Morate znati da je najveći neprijatelj hrskave kožice - vlaga. Ako se piletina prije pečenja temeljito ne osuši, višak vlage u pećnici će se pretvoriti u paru. Umjesto da se kožica peče i postane hrskava, ona se zapravo kuha na pari i rezultat je – pa, sve samo ne ukusan i hrskav.

Zato prije pečenja pile pile dobro posušite papirnatim kuhinjskim ručnicima - izvana i iznutra. Nakon toga bi bilo idealno da se još barem nekoliko sati ili preko noći nepokriveno “odmori” u hladnjaku. Hladan i suh zrak u hladnjaku, naime, pomoći će da se kožica dodatno isuši.

Najbolje bi bilo da se pile između hladnjaka i pećnice malo zagrije na sobnoj temperaturi. Tako ćete izbjeći neravnomjerno pečenje. Kako važnu ulogu igra i temperatura na kojoj pečete pile, ako vam je cilj što hrskavija kožica, odgovor je 220 stupnjeva. Na toj će se temperaturi koža brzo zapeći, a meso će zadržati vlagu i ostati sočno.

