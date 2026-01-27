Tostirani sendvič može se napraviti i bez tostera. Umjesto posebnih pomagala upotrijebite dvije tave – po mogućnosti one od lijevanog željeza. Pripremljeni sendvič stavite u jednu tavu na upaljeni štednjak, a drugom tavom pritisnite kruh kako bi se spljoštio. Pecite sendvič oko dvije minute sa svake strane dok ne postanu hrskave i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju.

Ovi sendviči nadahnuti su okusima slavonske pizze – uz umak za pizzu stavite, naribani sir i kulen. Ako volite ljuto, dodajte i nešto čili praha.

Tost s okusom slavonske pizze - sastojci: 4 kriške bijelog tost kruha

100 g naribanog sira mozzarella

80 ml umaka za pizzu

6 kriški kulena

2 žlice maslaca

½ čajne žličice sušenog origana

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice čili pahuljica Tost s okusom slavonske pizze - priprema: Na radnu površinu položite kriške bijelog kruha i premažite ih maslacem, a potom pospite sušenim origanom i češnjakom u prahu. Okrenite kriške na drugu stranu – po njima rasporedite umak za pizzu, pospite s naribanim sirom i kulenom. Ako volite ljutu hranu, po želji možete posuti i nešto čili pahuljica. Preklopite sendvič tako da strana s maslacem bude okrenuta prema van. Zagrijte veliku tavu na srednje jakoj vatri, stavite sendviče u tavu, a preko njih položite tešku tavu od lijevanog željeza kako biste ih pritisnuli. Pecite sendviče oko dvije minute dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Okrenite ih na drugu stranu i ponovite postupak da budu hrskave s obje strane. Poslužite i uživajte u sendvičima o okusom slavonske pizze. Dobar tek!

