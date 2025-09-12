Torta Gianduia tradicionalni je talijanski kolač od čokolade i lješnjaka. Potječe iz regije Pijemont na sjeveru Italije, a ime mu odnosi se na obožavani spoj čokolade i lješnjaka.
Ova se torta radi od svakodnevnih sastojaka i za pripremu ne treba mnogo vremena, jedino ćete malo morati pričekati da se ohladi i stegne. Ali neće vam biti žao jednom kad je probate.
U tortu ne dolazi niti malo brašna, a za njezinu sočnost i teksturu zaslužni su mljeveni lješnjaci i snijeg od bjelanjaka. Prelivena glazurom od čokolade i ukrašena lješnjacima, ova torta bit će glavna zvijezda svakog svečanog stola.
Torta gianduia - sastojci:
Za tortu
- 225 g nasjeckane tamne čokolade
- 270 g prepečenih i oguljenih lješnjaka
- 115 g maslaca, omekšanog
- 200 g kristal šećera
- 6 velikih jaja, odvojeni bjelanjak i žumanjak
- 2 žlice likera od lješnjaka (Frangelico)
- 1 žlica ekstrakta vanilije
- ½ čajne žličice soli
Za glazuru
- 170 g nasjeckane tamne čokolade
- 30 g maslaca
Torta gianduia - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Namastite dno kalupa za pečenje promjera 23 cm i obložite ga dno papirom za pečenje.
- U mikrovalnoj ili na pari otopite čokoladu. Ostavite da se malo ohladi.
- Sameljite lješnjake u bledneru. Odvojite 2 žlice ukrašavanje kolača (možete i ranije odvojiti čitave lješnjake pa ih samo grubo zdrobiti).
- U zdjeli za miješanje pjenasto izmiksajte maslac i šećer. Postupno dodajte žumanjke i miksajte dok se potpuno ne sjedine.
- Umiješajte otopljenu i ohlađenu čokoladu, nasjeckane lješnjake, Frangelico, vaniliju i sol.
- U drugoj zdjeli umiksajte bjelanjke u čvrsti snijeg. Nježno rukom umiješajte trećinu snijega u smjesu od čokolade i lješnjaka pa pažljivo umiješajte ostali snijeg.
- Prebacite smjesu u pripremljeni kalup.
- Pecite kolač 45-50 minuta. Ohladite kolač u kalupu 1 sat.
- Rastvorite kalup i pažljivo okrenite kolač na pladanj za posluživanje tako da gornja kora sad bude dolje. Pažljivo uklonite dno kalupa i papir za pečenje.
- Za pripremu glazure, otopite u mikrovalnoj ili na pari čokoladu i maslac. Miješajte da se sjedine.
- Zalijte kolač toplom glazurom od čokolade.
- Ukrasite sačuvanim mljevenim ili grubo zdrobljenim lješnjacima.
MasterChef od ponedjeljka na Novoj Tv: Pred žiri staje 70-ak kandidata, a samo najbolji osvajaju pregaču +2