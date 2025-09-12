Torta Gianduia tradicionalni je talijanski kolač od čokolade i lješnjaka. Potječe iz regije Pijemont na sjeveru Italije, a ime mu odnosi se na obožavani spoj čokolade i lješnjaka.

Ova se torta radi od svakodnevnih sastojaka i za pripremu ne treba mnogo vremena, jedino ćete malo morati pričekati da se ohladi i stegne. Ali neće vam biti žao jednom kad je probate.

U tortu ne dolazi niti malo brašna, a za njezinu sočnost i teksturu zaslužni su mljeveni lješnjaci i snijeg od bjelanjaka. Prelivena glazurom od čokolade i ukrašena lješnjacima, ova torta bit će glavna zvijezda svakog svečanog stola.

Torta gianduia - sastojci: Za tortu 225 g nasjeckane tamne čokolade

270 g prepečenih i oguljenih lješnjaka

115 g maslaca, omekšanog

200 g kristal šećera

6 velikih jaja, odvojeni bjelanjak i žumanjak

2 žlice likera od lješnjaka (Frangelico)

1 žlica ekstrakta vanilije

½ čajne žličice soli Za glazuru 170 g nasjeckane tamne čokolade

30 g maslaca Torta gianduia - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite dno kalupa za pečenje promjera 23 cm i obložite ga dno papirom za pečenje. U mikrovalnoj ili na pari otopite čokoladu. Ostavite da se malo ohladi. Sameljite lješnjake u bledneru. Odvojite 2 žlice ukrašavanje kolača (možete i ranije odvojiti čitave lješnjake pa ih samo grubo zdrobiti). U zdjeli za miješanje pjenasto izmiksajte maslac i šećer. Postupno dodajte žumanjke i miksajte dok se potpuno ne sjedine. Umiješajte otopljenu i ohlađenu čokoladu, nasjeckane lješnjake, Frangelico, vaniliju i sol. U drugoj zdjeli umiksajte bjelanjke u čvrsti snijeg. Nježno rukom umiješajte trećinu snijega u smjesu od čokolade i lješnjaka pa pažljivo umiješajte ostali snijeg. Prebacite smjesu u pripremljeni kalup. Pecite kolač 45-50 minuta. Ohladite kolač u kalupu 1 sat. Rastvorite kalup i pažljivo okrenite kolač na pladanj za posluživanje tako da gornja kora sad bude dolje. Pažljivo uklonite dno kalupa i papir za pečenje. Za pripremu glazure, otopite u mikrovalnoj ili na pari čokoladu i maslac. Miješajte da se sjedine. Zalijte kolač toplom glazurom od čokolade. Ukrasite sačuvanim mljevenim ili grubo zdrobljenim lješnjacima.

