Torta Gianduia tradicionalni je talijanski kolač od čokolade i lješnjaka. Potječe iz regije Pijemont na sjeveru Italije, a ime mu odnosi se na obožavani spoj čokolade i lješnjaka.

Ova se torta radi od svakodnevnih sastojaka i za pripremu ne treba mnogo vremena, jedino ćete malo morati pričekati da se ohladi i stegne. Ali neće vam biti žao jednom kad je probate.

U tortu ne dolazi niti malo brašna, a za njezinu sočnost i teksturu zaslužni su mljeveni lješnjaci i snijeg od bjelanjaka. Prelivena glazurom od čokolade i ukrašena lješnjacima, ova torta bit će glavna zvijezda svakog svečanog stola.

Torta gianduia - sastojci:

Za tortu

  • 225 g nasjeckane tamne čokolade
  • 270 g prepečenih i oguljenih lješnjaka
  • 115 g maslaca, omekšanog
  • 200 g kristal šećera
  • 6 velikih jaja, odvojeni bjelanjak i žumanjak
  • 2 žlice likera od lješnjaka (Frangelico)
  • 1 žlica ekstrakta vanilije
  • ½ čajne žličice soli

Za glazuru

  • 170 g nasjeckane tamne čokolade
  • 30 g maslaca

Torta gianduia - priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
  2. Namastite dno kalupa za pečenje promjera 23 cm i obložite ga dno papirom za pečenje.
  3. U mikrovalnoj ili na pari otopite čokoladu. Ostavite da se malo ohladi.
  4. Sameljite lješnjake u bledneru. Odvojite 2 žlice ukrašavanje kolača (možete i ranije odvojiti čitave lješnjake pa ih samo grubo zdrobiti).
  5. U zdjeli za miješanje pjenasto izmiksajte maslac i šećer. Postupno dodajte žumanjke i miksajte dok se potpuno ne sjedine.
  6. Umiješajte otopljenu i ohlađenu čokoladu, nasjeckane lješnjake, Frangelico, vaniliju i sol.
  7. U drugoj zdjeli umiksajte bjelanjke u čvrsti snijeg. Nježno rukom umiješajte trećinu snijega u smjesu od čokolade i lješnjaka pa pažljivo umiješajte ostali snijeg.
  8. Prebacite smjesu u pripremljeni kalup.
  9. Pecite kolač 45-50 minuta. Ohladite kolač u kalupu 1 sat.
  10. Rastvorite kalup i pažljivo okrenite kolač na pladanj za posluživanje tako da gornja kora sad bude dolje. Pažljivo uklonite dno kalupa i papir za pečenje.
  11. Za pripremu glazure, otopite u mikrovalnoj ili na pari čokoladu i maslac. Miješajte da se sjedine.
  12. Zalijte kolač toplom glazurom od čokolade.
  13. Ukrasite sačuvanim mljevenim ili grubo zdrobljenim lješnjacima.

