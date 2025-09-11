Ono što ovaj recept čini toliko privlačnim je njegova jednostavnost i bogat okus. Zapečeni špageti u kremastom i bogatom umaku, s puno rastopljenog sira, odlična su ideja za finu večeru tijekom radnog tjedna.

Za pripremu ovog jela trebat će vam špageti, mlijeko i vrhnje za kuhanje te parmezan i mozzarella. Uz to, samo malo strpljenja. Ako tražite recept koji će se svidjeti svima za stolom, a ne zahtijeva sate pripreme – zapečeni špageti bit će pun pogodak.

Zapečeni špageti - sastojci: 450 g špageta

3 žlice maslaca

3 žlice brašna

750 ml punomasnog mlijeka

250 ml vrhnja za kuhanje

170 g mozzarelle, naribane (podijeljeno)

110 g sitno naribanog parmezana (podijeljeno)

½ čajne žličice češnjaka u prahu

1 čajna žličica soli, plus još za vodu za tjesteninu

peršin, sitno nasjeckan, za posluživanje (po želji) Zapečeni špageti - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Zakuhajte veliki lonac posoljene vode na srednje jakoj vatri i kuhajte špagete prema uputama na pakiranju, ali 1 minutu manje. Otopite 3 žlice maslaca u srednje velikom loncu na srednjoj vatri. Umiješajte 3 žlice brašna i kuhajte dok ne postane zlatno smeđe boje, oko 2 minute. Polako umiješajte mlijeko i vrhnje za kuhanje. Zakuhajte, povremeno miješajući. Smanjite vatru i kuhajte dok se umak malo ne zgusne, povremeno miješajući, oko 5 minuta. Maknite lonac s vatre. Umiješajte 120 g naribane mozzarelle, 80 g sitno naribanog parmezana, češnjak u prahu i sol. Kad su špageti gotovi, ocijedite ih i ubacite u umak pa promiješajte. Kušajte i po potrebi začinite s još soli. Prebacite u posudu za pečenje i pospite preostalom mozzarellom i preostalim parmezanom. Pecite na srednjoj rešetki oko 20 minuta. Premjestite posudu za pečenje na gornju rešetku i zapecite, 3 do 4 minute. Ostavite da se hladi 5 minuta. Ukrasite sitno nasjeckanim svježim listovima peršina narežite na komade poput lazanja.

