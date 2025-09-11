Ono što ovaj recept čini toliko privlačnim je njegova jednostavnost i bogat okus. Zapečeni špageti u kremastom i bogatom umaku, s puno rastopljenog sira, odlična su ideja za finu večeru tijekom radnog tjedna.

Za pripremu ovog jela trebat će vam špageti, mlijeko i vrhnje za kuhanje te parmezan i mozzarella. Uz to, samo malo strpljenja. Ako tražite recept koji će se svidjeti svima za stolom, a ne zahtijeva sate pripreme – zapečeni špageti bit će pun pogodak.

Zapečeni špageti - sastojci:

  • 450 g špageta
  • 3 žlice maslaca
  • 3 žlice brašna
  • 750 ml punomasnog mlijeka
  • 250 ml vrhnja za kuhanje
  • 170 g mozzarelle, naribane (podijeljeno)
  • 110 g sitno naribanog parmezana (podijeljeno)
  • ½ čajne žličice češnjaka u prahu
  • 1 čajna žličica soli, plus još za vodu za tjesteninu
  • peršin, sitno nasjeckan, za posluživanje (po želji)

Zapečeni špageti - priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva.
  2. Zakuhajte veliki lonac posoljene vode na srednje jakoj vatri i kuhajte špagete prema uputama na pakiranju, ali 1 minutu manje.
  3. Otopite 3 žlice maslaca u srednje velikom loncu na srednjoj vatri. Umiješajte 3 žlice brašna i kuhajte dok ne postane zlatno smeđe boje, oko 2 minute.
  4. Polako umiješajte mlijeko i vrhnje za kuhanje. Zakuhajte, povremeno miješajući. Smanjite vatru i kuhajte dok se umak malo ne zgusne, povremeno miješajući, oko 5 minuta. Maknite lonac s vatre.
  5. Umiješajte 120 g naribane mozzarelle, 80 g sitno naribanog parmezana, češnjak u prahu i sol.
  6. Kad su špageti gotovi, ocijedite ih i ubacite u umak pa promiješajte. Kušajte i po potrebi začinite s još soli. Prebacite u posudu za pečenje i pospite preostalom mozzarellom i preostalim parmezanom.
  7. Pecite na srednjoj rešetki oko 20 minuta. Premjestite posudu za pečenje na gornju rešetku i zapecite, 3 do 4 minute. Ostavite da se hladi 5 minuta.
  8. Ukrasite sitno nasjeckanim svježim listovima peršina narežite na komade poput lazanja.

