Pečena piletina s krumpirom u ovom receptu dobiva sasvim novu dimenziju zahvaljujući luku i vrhnju. Ovo zapečeno, kremasto i sasvim neodoljivo jelo napravit ćete vrlo jednostavno, bez dugotrajne pripreme i bez puno suđa. 

Piletinu trebate malo prepržiti na tavi, a onda sve posložiti u posudu za pečenje, zaliti umakom od vrhnja i začina i prepustiti pećnici da odradi odtatak posla. Piletna i krumpir u vrhnju, obogaćeni aromom pečenog luka i svježeg timijana mogli bi vas oboriti s nogu i postati stalni dio vašeg tjednog menija.

