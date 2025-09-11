Indijanska banana ili paw paw je čudo prirode. Ova biljna vrsta (lat. Asimina triloba) iz porodice Annonaceae potječe iz Sjeverne Amerike, raste u obliku grma ili manjeg drveta, a ima plodove s brojnim fantastičnim karakteristikama.



Indijanska banana je nutritivno najjače voće na svijetu, kaže nam Ivan Šulog, vlasnik tvtke Exotic King, koji u Donjoj Bistri uzgaja indijanske banane već deset godina.



Postoji superfood, ali ovo je top superfood, dodaje Šulog.



Indijanska banana uistinu je prava riznica hranjivih tvari – obiluje vitaminima A, C i B, sadrži kalij, kalcij, magnezij i željezo, kao i prehrambena vlakna i moćne antioksidanse poput bioflavonida. Ima i znatnu energetsku vrijednost – oko 80 kalorija na 100 grama ploda.

Presjek indijanske banane (Foto: Nikola Zoko)

Lijek protiv raka?

Indijanska banana zapravo uopće nije banana . Izgleda poput omanjeg zelenog manga. Kada je zrela, iznimno je mekana – pod prstima i zubima. Ima nevjerojatno kremastu teksturu, voćno-cvjetnu aromu i sladak okus, koji je najbolje opisati kao miks banane, manga i papaje.



U njezinim listovima i grančicama, pak, skriva se pravo ljekovito blago. U njima je pronađena aktivna tvar pod imenom asimicin, koja ima antikancerogena svojstva i koristi se za proizvodnju lijekova protiv raka.



Neke laboratorijske studije pokazale su da ubija stanice raka otporne na uobičajene korištene kemoterapijske lijekove poput adriamicina.



Indijanska banana je 10.000 puta jača od kemoterapije, ističe gospodin Šulog. Ako mi ne vjerujete, guglajte, dodaje.

Ivan Šulog na plantaži indijanskih banana u Bistri (Foto: Nikola Zoko)

Na internetu se uistinu može naći zanimljivo i poveće štivo koje govori u prilog njezinim antitumorskim i antikancerogenim djelovanjima, ali važno je napomenuti da se i dalje istražuje.

Festival indijanske banane

Asimicin u lišću pokazao se i kao sjajan repelent protiv nametnika. Indijanskoj banani u Donjoj Bistri ništa ne može nauditi.



Lako ju je uzgojiti, tvrdi Exotic King. Prve plodove dat će za godinu-dvije. Ne treba joj gnojivo. Dok su voćke mlade, treba voditi brigu o navodnjavanju i redovito kositi. I to je to.



Ovo čudo prirode ima i svoj festival – u Bistri se posljednjih šest godina održava Festival indijanske banane.

Ovogodišnje izdanje bit će upriličeno 12. i 13. rujna u starom kamenolomu u Gornjoj Bistri, a na kojem možete degustirati to egzotično voće i saznati više o njegovim čudesnim svojstvima .

