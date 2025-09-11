Zaboravite komplicirane recepte – ova marinada s jednim ključnim sastojkom pretvara običnu piletinu u sočan, aromatičan i hrskav zalogaj. Taj čudesni sastojak je – jogurt.

Za pripremu marinade s jogurtom treba vam samo pet minuta, a rezultat je jelo koje će izgledati i imati okus kao da ste se za njega posebno potrudili.

Riječ je zapravo o drevnom triku koji u svojoj tradiciji još uvijek čuvaju osobito bliskoistočne kuhinje. Jogurt nije samo kremasti dodatak, već aktivno mijenja teksturu i okus mesa.

Jogurt omekšava meso jer mliječna kiselina nježno razgrađuje proteine u piletini, tako da će ona biti mekša nego u marinadama na bazi limuna ili octa. Osim toga, jogurt stvara zaštitni sloj koji sprječava isušivanje mesa tijekom pečenja ili roštiljanja.

Gusta konzistencija jogurta omogućuje da se začini ravnomjerno rasporede i bolje upiju u meso, a prirodni šećeri i proteini u jogurtu karameliziraju se tijekom pečenja, tako da će meso dobiti i divnu hrskavu koricu.

Marinadu s jogurtom možete raditi i od oka, ali oko volite mjere, računajte da vam za pola kilograma piletine treba 120 do 180 mililitara punomasnog jogurta.

Dodajte 1 čajnu žličicu morske soli i po želji dodajte začine: papar, češnjak, đumbir, kurkumu, kajenski papar, garam masalu ili bilo koju svoju kombinaciju.

Jogurt, sol i začine pomiješajte i utrljajte u piletinu pa prekrijte meso i ostavite ga u hladnjaku najmanje 1 sat (do 24 sata).

Ono što ovu marinadu čini posebno privlačnom njezina je svestranost. Odlično se slaže s gotovo svim začinima.

Za mediteranski štih koristite ružmarin, limun i češnjak.

Za BBQ stil dimljenu papriku, luk u prahu i javorov sirup.

Za orijentalnu verziju garam masalu, kumin, đumbir, kurkumu.

